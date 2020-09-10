Росконгресс и АЭССА договорились о партнерстве

Москва, 10 сентября. В рамках презентации секретариата "Форума партнерства Россия – Африка" (12+) в Москве состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и Ассоциацией экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА). Подписи в документе поставили председатель правления, директор Фонда Росконгресс, руководитель координационного совета "Форума партнерства Россия – Африка" Александр Стуглев и председатель АЭССА Александр Салтанов.

Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки была образована в форме НКО 12 апреля 2020 года в соответствии с поручением президента России от 21 марта 2020 года при содействии МИД России.

Стороны договорились о партнерстве в сфере налаживания эффективной коммуникации между экспертными сообществами, деловыми и политическими кругами России и государств Африки.

"Российско-африканская повестка сегодня приобретает особую актуальность: первый Саммит и Экономический форум Россия – Африка продемонстрировали истинный потенциал стратегических взаимоотношений между нашими странами. Поэтому очень рады новым партнерам по данному направлению. Мы готовы прилагать усилия и совместно с Ассоциацией содействовать формированию благоприятного делового климата, выступая в роли моста между российским и африканским бизнесом, обеспечивая обеим сторонам качественные условия для взаимодействия", – заявил Стуглев.

Объединение усилий позволит Фонду Росконгресс и АЭССА развивать общие коммуникационные площадки международного уровня в целях стимулирования межгосударственного взаимодействия в различных областях; содействовать закреплению и развитию долгосрочных партнерских связей между представителями бизнес-сообществ Российской Федерации и государств Африки; а также поддерживать диалог по вопросам сотрудничества в инвестиционно-финансовой сфере, экспортно-импортной деятельности, а также в сфере туризма и культурного взаимодействия.

В ходе подписания Салтанов сообщил, что АЭССА будет оказывать всестороннее содействие, помощь и поддержку в открытии африканских рынков для российского бизнеса. "Интерес России к экономическому, научному и культурному сотрудничеству со странами Африки носит долгосрочный устойчивый характер и, что немаловажно, имеет под собой исторические корни. Африканцы, со своей стороны, заинтересованы в российских инвестициях, технологиях и возможностях подготовки квалифицированных кадров. И сегодняшняя цель Ассоциации – активный поиск новых точек роста и построение структуры для расширения сферы общих интересов и дальнейшего сотрудничества с африканским континентом", - сказал Салтанов.

В октябре 2019 года в г. Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие" состоялись первый Саммит и Экономический форум Россия – Африка. В мероприятии приняли участие более 6000 участников, в том числе представители всех 54 стран Африки, 45 из которых были представлены главами государств и правительств.

По итогам саммита была принята итоговая декларация – документ, содержащий согласованные цели и задачи дальнейшего развития российско-африканского сотрудничества во всех его измерениях, а также закрепляющий новый регулярный диалоговый механизм – "Форум партнерства Россия – Африка" – и проведение саммитов в формате Россия – Африка раз в три года. Второй Саммит Россия – Африка пройдет в 2022 году.