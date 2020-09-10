МТС Банк открыл клиентам бизнес-залы Lounge Key по картам Mastercard World Black Edition

Москва, 10 сентября. МТС Банк открыл доступ в бизнес-залы Lounge Key для держателей премиальных карт Mastercard World Black Edition. Lounge Key − это современная программа для комфортного ожидания и отдыха между рейсами в более чем 1100 бизнес-залах в 500 аэропортах по всему миру.
"Теперь для прохода в бизнес-зал Lounge Key достаточно предъявить пластиковую премиальную карту Mastercard World Black Edition МТС Банка и сообщить, что он подключен к программе Lounge Key – носить с собой дополнительную пластиковую карту Priority Pass больше не нужно", – сообщили в пресс-службе финансовой организации.
Пройти в бизнес-залы Lounge Key клиенты программы МТС Банк Premium могут:
- по премиальной карте Mastercard World Black Edition МТС Банка;
- по QR-коду после регистрации в мобильном приложении Lounge Key;
- по виртуальной карте Lounge Key в мобильном кошельке*.
Действующие карты Priority Pass держатели карт Mastercard World Black Edition могут использовать до 30 сентября 2020 года включительно.
Помимо бесплатных посещений бизнес-залов Lounge Key в течение года в рамках действующих предложений МТС Банк Premium и МТС Банк Private клиентам МТС Банка доступны страхование в путешествиях, бесплатные переводы, консьерж-сервис 24/7, приоритетное обслуживание и другие привилегии.
Новые клиенты могут подключить премиальный пакет услуг, обратившись в ПАО "МТС-Банк".