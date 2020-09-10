РЖД приступили к лесовосстановительным работам в Иркутской области

Иркутск, 10 сентября. ОАО "РЖД" начало лесовосстановительные работы в Приангарье. Высадка сеянцев сосны состоялась сегодня, 10 сентября, в Хомутовском лесничестве. В мероприятии принял участие врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Железнодорожники заключили договор с Лесхозом Иркутской области на посадку деревьев на площади около 20 га. Сегодня на месте гари в Хомутовском лесничестве посажено четыре тысячи сеянцев сосны взамен вырубленных лесных насаждений при строительстве Байкальского тоннеля на БАМе в 2013-2018 годах.

"Сибирская тайга, как и озеро Байкал, – это уникальный памятник природы, достояние не только нашего региона, но и всей России. Сохранение и восстановление лесов – одна из главных задач, которой необходимо уделить особое внимание. Недавно по поручению президента России Владимира Путина мы подписали с "РЖД" меморандум, согласно которому российские железные дороги взяли на себя обязательство высаживать три дерева взамен одного срубленного при строительстве своих инфраструктурных объектов. Но вовремя позавчерашнего телемоста главы государства с Иркутской областью генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Валентинович Белозеров взял повышенные обязательства, пообещав производить лесовосстановление в соотношении один к пяти", – подчеркнул Кобзев, обращаясь к участникам сегодняшней акции.

Лес на месте сегодняшней высадки деревьев горел дважды – в 2008 и 2019 годах. Перед лесовосстановительными работами здесь была осуществлена полосная расчистка частично с корчевкой пней. Саженцы сосны с закрытой корневой системой выращены в Мегетском лесопитомнике ОГАУ "Иркутсклеспроект". Полностью эта гарь в Хомутовском лесничестве будет засеяна до 20 сентября. Затем в течение восьми лет за молодыми соснами предстоит тщательный уход, после чего участок будет отнесен к категории "покрытый лесом".

В сегодняшней акции приняло участие около 40 человек – лесники и работники Восточно-Сибирской железной дороги. Заместитель начальника ВСЖД Александр Парщиков отметил, что сохранение Байкала и прилегающих к озеру лесов является приоритетной задачей деятельности Российских железных дорог.

"На дороге реализуется целый комплекс инновационных программ, технических и технологических проектов, направленных на сохранение уникальной природной территории. Мы прикладываем максимум усилий для сохранения экосистемы нашего родного края", – сказал Парщиков.

Игорь Кобзев, посадив сегодня несколько десятков сеянцев сосны, выразил готовность еще не раз приезжать сюда, чтобы лично продолжить лесовосстановление на этом участке.

Всего по государственному заданию в Иркутской области в этом году лес будет восстановлен на общей площади 145,3 тыс. га. Работы завершены уже на 79,2 тыс. га.