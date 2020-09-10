Уральский промышленный кластер вошел в реестр Минпромторга России

ТАСС, 10 сентября. Некоммерческая организация – ассоциация "Уральский промышленный кластер" – включена в реестр промышленных кластеров Минпромторга России. Об этом сообщили в четверг в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", город Новоуральск, Свердловская область) со ссылкой на приказ Министерства промышленности и торговли РФ №2966 от 08.09.2020.

В состав кластера вошли 10 предприятий, расположенных в Свердловской области. Основу кластера составляют предприятия Новоуральской промышленной площадки. В их числе АО "УЭХК", ООО "НПО "Центротех" (предприятия Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в городе Новоуральске), которые выступают учредителями организации. Главой ассоциации назначен заместитель генерального директора АО "УЭХК" по развитию неядерного бизнеса Олег Елистратов.

Включение в реестр Минпромторга России позволит предприятиям-участникам Уральского промышленного кластера претендовать на господдержку в виде субсидирования из федерального бюджета на возмещение до 50% понесенных затрат при реализации совместных проектов.

"Уральский промышленный кластер стал первым в Свердловской области промышленным кластером, внесенным в реестр Министерства промышленности Российской Федерации. Проведена большая работа, и теперь важно эффективно воспользоваться всеми инструментами господдержки, которые дает промкластер для развития новых продуктов на Новоуральской площадке", – приводят в отделе слова генерального директора АО "УЭХК" Александра Белоусова.

В сообщении отмечено, что в перспективе в состав "Уральского промышленного кластера" могут войти и другие предприятия, в том числе из других регионов России. Для этого планируется активно развивать технологическую кооперацию по перспективным производственным направлениям, в том числе в области импортозамещения, расширять внешние и внутренние рынки сбыта продукции.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в десяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.