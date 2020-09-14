Завершен отборочный тур вокального конкурса "Хосе Каррерас Гран-При"

Москва, 14 сентября. Объявлены результаты отборочного тура Международного вокального конкурса Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-При". На конкурс поступило 287 заявок из 30 стран. Во второй тур прошли 83 участника из 18 стран – Аргентины, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Казахстана, Канады, Китая, Молдовы, Монголии, Польши, России, США, Украины, Франции, Эстонии, Южной Кореи.

С 30 ноября по 6 декабря 2020 года в Москве, на сценах Московского концертного зала "Зарядье" и Музыкального театра "Геликон-опера" состоится Международный вокальный конкурс Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-при". В 2018 году состоялся уникальный певческий турнир для теноров, жюри которого возглавил один из самых знаменитых певцов мира Хосе Каррерас. "Первый конкурс был очень успешным. Перемены к лучшему в карьере оперного певца ощутили многие его участники и особенно лауреаты. Этим мы, как организаторы, гордимся. Победители конкурса получили престижные театральные дебюты в Москве и Берлине, выступили на сценах Большого зала консерватории в Москве и в Венской Музикферайн", - прокомментировала Генеральный директор Фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко.

Было решено продолжить успешно начатый проект, распространив заложенный в конкурсе теноров состязательный принцип на другие оперные голоса. Конкурс адресован молодым исполнителям в возрасте от 18 до 32 лет для голосов сопрано, меццо-сопрано, теноров и от 18 до 34 лет для голосов баритонов и басов. Лауреаты будут определяться по каждому типу голоса – 15 премий и один Гран-при.

Дмитрий Вдовин, руководитель Молодежной оперной программы Большого театра России, вошедший в жюри отборочного тура конкурса, дал оценку этому этапу: "Имя Хосе Каррераса, великого каталонского тенора, несомненно привлекло внимание большого количество претендентов на участие в его конкурсе. Нами проведена большая и напряженная работа по отбору участников для второго тура. Жюри чрезвычайно представительное, а это очень важно и волнительно для молодых исполнителей. Благодаря тому, что в состав жюри вошли знаменитые певцы, педагоги, дирижеры и менеджеры, взгляд на каждого участника будет очень объективный, широкий и всеобъемлющий. Мы все очень болеем за конкурсантов, надеемся открыть новые имена, новые яркие таланты".

В жюри основного этапа конкурса, которое вновь возглавит Хосе Каррерас, приглашены всемирно известные деятели оперного театра Дама Гвинет Джонс, Маквала Касрашвили, Рафаэлла Мурдоло, Кристина Шепельман, Алессандро Ариози, Лоренцо Бавай, Дмитрий Вдовин, Давид Хименес.

Участники конкурса встретятся в Москве на II туре, который состоится в театре "Геликон-опера" с 1 по 4 декабря. Финальный тур и церемония закрытия пройдут в Московском концертном зале "Зарядье" 6 декабря. А откроется конкурс 30 ноября Гала-концертом лауреатов Международного конкурса Фонда Елены Образцовой для теноров "Хосе Каррерас Гран-При", а также лауреатов Международных вокальных конкурсов Елены Образцовой.

Цель проведения конкурса – поиск талантливых вокалистов, их представление широкой публике, российским и зарубежным менеджерам, стимулирование работы певцов над репертуаром, развитие международных контактов в области оперного искусства. "Я очень благодарен Фонду Елены Образцовой, который ведет важную деятельность по пропаганде классической музыки и помощи молодым начинающим исполнителям. Начинать всегда сложно и эта рука помощи на начальном этапе очень ценна," - подчеркнул Дмитрий Вдовин.

Конкурс проводится в рамках международного проекта Фонда Елены Образцовой "Голоса наследия" с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Возрастные ограничения 6+.