Медали Дельфийских игр отправят призерам для печати на 3D-принтере

Москва, 2 ноября. Впервые в истории Дельфийских игр (6+) медали, вручаемые победителям и призерам, будут рассылаться в виде файла для последующей печати на 3D-принтере. В целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 Девятнадцатые молодежные Дельфийские игры России пройдут с 6 по 11 ноября 2020 года в дистанционном формате. Основным информационно-организационным ресурсом Игр выбран Телеграм-канал Дельфийских игр t.me/delphic_games.

Сокращение социальных контактов взято за приоритет предстоящего мероприятия, в связи с чем принято решение об оформлении всех наград в электронном виде: это касается свидетельств, дипломов, удостоверений к медалям – не стали исключением и сами медали Игр.

"Создана объемная модель медали Девятнадцатых молодежных Дельфийских игр России, которая будет рассылаться победителям (I место) и призерам (II и III место) во всех номинациях в виде файла для последующей 3D-печати. При оптимизации макета особое внимание было уделено возможности его использования на оборудовании как можно более широкого спектра типов и технических уровней", - сообщили в пресс-службе Национального Дельфийского совета России.

Переход на полностью дистанционную систему награждения стал еще одним шагом цифрового развития Дельфийских игр. В рамках мероприятия с 2008 года используется специализированная платформа «Аполлон», управляющая всеми организационными процессами – от подачи заявок до сопровождения лауреатов, – организаторы Игр проводят планомерную научно-практическую и просветительскую работу в сфере защиты персональных данных, привносят принципы экономики данных в организационно-творческие и образовательные процессы сферы культуры.

Справочно

Официальной датой и местом рождения Игр считается 582 г. до н. э., Греция. Вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название - Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр. Однако Вторая Мировая война заставила временно прекратить проведение Высшего форума искусств.

Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе и проходила в рамках реализации творческих мероприятий молодежных организаций. Накопленный опыт стал одной из предпосылок к созданию в 1999 году Национального Дельфийского совета России (НДС России) и к разработке современного формата Дельфийских игр.

Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России (НДС России) были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. В 18 номинациях приняли участие 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 стран.

На сегодняшний день в деятельности Международного Дельфийского комитета (штаб-квартира в Москве) принимают участие представители 115 стран.

В 2014 году был запущен новый формат Игр – Европейские Дельфийские игры. Стартовыми состязаниями данного типа стали Первые открытые молодежные Европейские Дельфийские игры (Волгоград, Российская Федерация), в которых приняли участие представители 26 стран.

К настоящему моменту проведено четырнадцать молодежных Дельфийских игр государств-участников Содружества Независимых Государств. Только в финалах данных мероприятий участвовали более 10 тыс. юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет из всех стран Содружества.

На национальном уровне проходят Игры отдельных государств, которые являются отборочными состязаниями, позволяющими сформировать сборные на международные дельфийские соревнования. Так, в Российской Федерации состоялись восемнадцать молодежных Дельфийских игр.