Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов перенесен из Ярославля в Москву

Москва, 5 ноября. Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов (6+) перенесен из Ярославля в Москву из-за сложной эпидемиологической ситуации. Он пройдет 7-12 ноября на сцене Московского государственного академического детского музыкального театра им. Натальи Сац, где проходил ежегодно до 2019 года. Организаторы не только сохранили все запланированные мероприятия, но и впервые подготовили и OFFLINE, и ONLINE программы.

"В прошлом году мы впервые провели конкурс за пределами столицы. Это было сделано для объединения культурного пространства России, поддержки регионов, привлечения интереса зрителей и будущих исполнителей всей страны к классическому искусству. И мы не ошиблись, благодаря смотру в 2019 году Ярославль, в котором нет музыкального театра, на время стал центром культурной жизни страны. В этом году состязание должно было вновь пройти на гостеприимной сцене КЗЦ "Миллениум", но пандемия внесла свои коррективы. И мы возвращаемся на родную площадку Театра им. Н. Сац, но впервые с OFFLINE, и ONLINE программами. Это позволит жителям всей России не только наблюдать за захватывающими состязаниями конкурсантов, но и посмотреть спектакли, выставки, послушать лекции от балетоведов", – сказал генеральный директор "РОСКОНЦЕРТ" Андрей Малышев.

В день открытия конкурса состоится премьера спектакля "Бахчисарайский фонтан" Марийского театра оперы и балета в онлайн-формате. Зрители смогут посмотреть гран балет Константина Иванова с роскошными декорациями, костюмами и великолепными дуэтами на Малой сцене театра и онлайн, на портале культурного наследия и традиций России "Культура.РФ". Начало – в 19:00.

8 ноября стартует цикл лекций об истории балета и классическом наследии от известного балетного критика, преподавателя истории балета и истории театра МГАХ и РАТИ Виолетты Майниеце. Он пройдет 9, 11 и 12 ноября.

В этот же день состоится виртуальный Вечер балета от старейшей балетной школы России Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. Посмотреть фрагменты знаменитых шедевров балета из сокровищницы мирового классического искусства можно на Малой сцене театра и онлайн, на портале "Культура.РФ". Начало – в 17:00.

9 ноября открывается первая персональная выставка известного балетного фотографа, блогера и главного редактора популярного журнала о балете La Personne Алисы Аслановой "Красота в глазах смотрящего". Автор сотрудничает с ведущими театрами и фестивалями России, в ее объективе были Диана Вишнева, Ольга Смирнова, Марсело Гомес, Мария Кочеткова, Полина Семионова, Оксана Кардаш, Илзе Лиепа, Маргарита Мамун, Мария Абашова, Алена Ковалева, Ана Туразашвили и др.

"Для меня вдохновением является жизнь и люди. Каждая фоторабота, представленная на выставке, создана в сотворчестве с героем. На моих фотографиях – люди, каждый из которых красив по-своему. Так как в моем объективе – балетные артисты, индивидуальность я передаю в движении. А "движение никогда не лжет" – как завещала великая Марта Грэм. И в этом я с ней абсолютно согласна", ­– сказала Асланова.

Также в рамках конкурса состоится показ спектакля "Стойкий оловянный солдатик" Театра им. Сац и киносекция от Госфильмофонда.

Мастер-классы для участников проведут признанные мастера мировой сцены и педагоги: заслуженный артист Украины, художественный руководитель балета Новосибирского оперного театра, премьер Мариинского театра Денис Матвиенко, основательница Центра классической и современной хореографии Petipa Dance Нина Мадан. Отдельную лабораторию классического танца проведет заслуженный артист России, профессор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Илья Кузнецов.

Актуальные проблемы и перспективы специальности "Классический танец" обсудят эксперты журнала "Балет" в рамках круглого стола "Классический танец" 11 ноября. Второй круглый стол совместно с Международной федерацией балетных конкурсов будет посвящен подведению итогов и окончанию очередного цикла Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов и актуальным проблемам его номинаций: классический, современный, народно-сценический и характерный танец, искусство хореографа.

Торжественное закрытие Всероссийского музыкального конкурса и гала-концерт лауреатов состоится в 12 ноября в 19:30.

В 2020 году в смотре принимают участие артисты балетной труппы Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Детского музыкального театра им. Н.И. Сац, Театра классического балета п/р Н. Касаткиной и В. Василёва, театров "Кремлевский балет" и "Русский балет", Московского театра балета классической хореографии La Classique, Театра балета Ю.Н. Григоровича, Новосибирского, Красноярского, Бурятского театров оперы и балета и других прославленных коллективов страны.

Этот год для конкурса особенный: специальностью "Классический танец" завершается четырехлетний цикл крупнейшего отечественного балетного состязания.

"Сегодня мы становимся свидетелями завершения четырехлетнего конкурсного цикла специальностей, когда новые молодые российские таланты продемонстрируют мастерство в классическом танце. Необходимо отметить, что это одновременно и отборочный этап к XIV Международному конкурсу артистов балета и хореографов, который состоится на сцене Большого театра 5-15 июля 2021 года. Традиционно участников и гостей мероприятия ждет интереснейшая внеконкурсная программа. Просветительские мероприятия, посвященные истории балета, дадут возможность каждому ощутить незримую связь времен, объединяемых в красоте и величии хореографии", – сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Подробное расписание - на сайте конкурса. Вход на все мероприятия свободный.

Справочно

Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов учреждён Правительством Российской Федерации в 2012 году. Четырехлетний цикл представлен специальностями: "Хореографы", "Характерный и народно-сценический танец", "Современный танец в музыкальном театре", "Классический танец".

Обладателям первых трех премий в старшей возрастной группе вручат медали и денежные призы в размере: 200 тысяч рублей, 170 тысяч рублей и 140 тысяч рублей. Лауреаты в младшей возрастной группе получат вознаграждения в размере 170 тысяч рублей, 130 тысяч рублей и 100 тысяч рублей. Также предусмотрены звания дипломантов и специальные призы.

Победители конкурса каждого сезона становятся яркими звездами отечественной сцены. Лауреаты прошлого состязания в номинации "Классический танец" состоят в балетных труппах Большого театра России (Екатерина Клявлина, Анна Григорьева, Денис Захаров, Илья Владимиров, Григорий Иконников), Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (Ирина Захарова), Московского государственного академического музыкального театра имени Н.И. Сац (Арина Осипюк, Варвара Серова, Иван Титов) и других столичных коллективов.

Форум активно способствует развитию хореографического искусства в регионах. Так, лауреаты смотра стали премьерами, солистами и артистами таких региональных театров, как Красноярский государственный театр оперы и балета, Астраханский государственный театр оперы и балета, Воронежский государственный театр оперы и балета, Новосибирский театр оперы и балета, Екатеринбургский государственный театр оперы и балета, Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона, Марийский государственный театр оперы и балета им. Сапаева, Самарский театр оперы и балет аи другие.

Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организатор конкурса – ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ".