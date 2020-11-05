10-летие Всероссийского музыкального конкурса отметят концертом лауреатов в КЗЧ

Москва, 5 ноября. Самое масштабное отечественное музыкальное состязание (6+) в 2020 году отмечает 10-летний юбилей. Яркие лауреаты Всероссийского музыкального конкурса разных лет выступят 9 ноября в Концертном зале им. П.И. Чайковского в сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". Событие будет транслироваться на портале культурного наследия и традиций России Культура.РФ.

На сцену выйдут: Александр Рамм (2010, I премия, виолончель), Димитрис Ботинис (2011, I премия, оперно-симфоническое дирижирование), Екатерина Мочалова (2013, I премия, домра), Олег Пискунов (2013 – II премия, 2017 – I премия, балалайка), Дмитрий Маслеев (2014, III премия, фортепиано), Айгуль Хисматуллина (2014, III премия, сольное пение), Константин Сучков (2014 –III премия, 2018 – I премия, сольное пение), Федор Шагов (2016, I премия, духовые инструменты), Александра Тихонова (2016, II премия, арфа), NewLifeBrass им. Докшицера (2012 – II премия, 2016, I премия, II ансамбль духовых инструментов).

"Представительное жюри, серьезная конкурсная программа, проведение в лучших концертных залах страны в сопровождении ведущих симфонических оркестров и главное – уникальная возможность для молодых музыкантов заявить о себе на местах, не выезжая из регионов – все это сделало смотр крупнейшим событием современной музыкальной жизни страны. И интерес к нему только растет: за 10 лет в конкурсе, учрежденном правительством РФ и Минкультуры России, приняли участие свыше 3000 молодых артистов", – заявила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

За четырехлетний цикл конкурс охватывает все специальности академического музыкального исполнительства, отметил генеральный директор ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" Андрей Малышев.

"Состязание не только выявляет таланты, но и поднимает престиж многих специальностей, проводит своеобразный мониторинг музыкального образования в стране. Практически в каждом регионе России имеется нехватка квалифицированных педагогических кадров, необходимых качественных инструментов и нотного материала. В этой связи форум оказывает реальную практическую помощь музыкантам, активизирует педагогическую и творческую жизнь ВУЗов, объединяет ведущие практики музыкального образования. И, конечно, помогает профессиональному продвижению молодых исполнителе. Многие из лауреатов сегодня являются солистами ведущих отечественных учреждений культуры, активно гастролируют и широко известны не только в России, но и за рубежом. 8 победителей смотра стали победителями Международного конкурса им. П.И. Чайковского", – рассказал Малышев.

С 2010 года конкурс охватил 21 специальность, 14 городов, 50 ведущих музыкальных сцен страны. В нем приняли участие 3000 молодых исполнителей из 113 учебных заведений. Оценивали лауреатов 374 выдающихся деятеля культуры.

"С победы на Всероссийском музыкальном конкурсе началась моя взрослая гастрольная жизнь. Я был замечен Московской филармонией, накопил огромный концертный опыт, гастролируя по всей стране, и в 2015 году выиграл на Конкурсе Чайковского. Поэтому началом построения репутации считаю именно победу на Всероссийском музыкальном конкурсе. И особенно приятно осознавать, что я завоевал первую премию в самом масштабном российском состязании, когда он только начинался, в 2010 году", – поделился Александр Рамм, который после победы на ВМК стал первым и пока единственным российским победителем одного из самых престижных конкурсов виолончелистов Paulo Cello Competition в Хельсинки (2013), а затем обладателем серебряной медали Международного конкурса имени П.И. Чайковского (2015). Сольные концерты артиста проходят на самых престижных концертных площадках мира.

"Для меня II Всероссийский музыкальный конкурс послужил началом моей сольной карьеры. Туба –редкий инструмент, недооцененный, очень сложно было пробиться сквозь непонимание возможностей этого инструмента. Я рад, что духовые вышли на передний план, как раз во многом благодаря таким состязаниям. Следующей точкой в моей жизни стал Конкурс Чайковского. В Европе сольное исполнительство на духовых более развито, а теперь и в России уделяется внимание духовикам. Наша страна богата талантами, от всей души желаю удачи и успеха всем конкурсантам!" – сказал Федор Шагов, лауреат II премии XVI международного конкурса им. П.И.Чайковского (2019 год), артист Государственной академической симфонической капеллы под управлением В. Полянского, преподаватель Московского государственного колледжа музыкального исполнительства им.Ф.Шопена и Академии джаза, артист BuffetCrampon и представитель фирмы B&S, художественный руководитель брасс-квинтета Moscowsymphonybrass. Регулярно выступает на лучших российских площадках.

"Я благодарен всем, кто причастен к созданию и проведению Всероссийского Музыкального Конкурса. Это уникальное явление в музыкальном мире, охватывающее все специальности, с неизменно высочайшим качеством организации. Хочу отметить, что по специальностям "фортепиано", "скрипка", "виолончель" и "сольное пение",смотр проходит в преддверии Конкурса Чайковского, что для меня было очень важным – сыграть всю необходимую программу в такой ответственной ситуации", — рассказал Дмитрий Маслеев, чей творческий путь после победы на ВМК продолжился триумфом на XV Конкурсе Чайковского(2015). Солист Московской государственной академической филармонии выступает с концертами на таких сценах, как Карнеги-холл, Гастайг, Консертгебау, сотрудничает с Филармоническим оркестром Радио Франс, Национальным оркестром Лиона, Венским камерным оркестром и другими прославленными коллективами.

Специальным гостем вечера станет народный артист Российской Федерации, председатель жюри конкурса в номинации "фортепиано" Владимир Овчинников. Ведущая гала-концерта — заслуженная артистка Российской Федерации Анна Большова. Начало в 19:00.

В 2020 году Всероссийский музыкальный конкурс проходит по специальностям "Духовые инструменты", "Ансамбли духовых инструментов", "Ударные инструменты", "Орган" и "Арфа". На участие поступило 338 заявок из 85 регионов РФ. Финальные церемонии награждения и гала-концерты состоятся в Государственном Большом Концертном зале им. С. Сайдашева ("орган", Казань, 21 ноября), Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского ("ударные", "духовые" и "ансамбли духовых", 28 ноября), Центре оперного пения Галины Вишневской ("арфа", 9 декабря).

Лауреаты первой премии получат 350 тысяч рублей, второй – 250 тысяч рублей, третьей – 150 тысяч рублей. В этом году председателями жюри станут: народный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, художественный руководитель Московской государственной академической филармонии Александр Чайковский ("орган"), заслуженный артист РСФСР, дирижер, пианист Максим Шостакович ("арфа").По специальности "ударные" жюри возглавит заслуженный артист России, профессор, заведующий кафедрой ударных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных Дмитрий Лукьянов. Среди духовиков - народный артист России, профессор, заведующий кафедрой деревянных духовых инструментов Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Валерий Попов и заслуженный артист России, заведующий кафедрой медных духовых и ударных инструментов Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Дмитрий Воронцов.

Состязания проходят во Владивостоке, Якутске, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани, Санкт-Петербурге, Москве. Первый год цикла проходит по специальностям: "фортепиано", "скрипка", "виолончель", "сольное пение"", второй год – по специальностям: "оперно-симфоническое дирижирование", "хоровое дирижирование", "камерные ансамбли", третий год – "духовые инструменты", "ансамбли духовых инструментов", "ударные инструменты", "орган", "арфа", четвертый год – "баян/аккордеон", "балалайка", "домра", "гитара", "дирижирование оркестром народных инструментов", "ансамбли русских народных инструментов".

С 2014 года победители Всероссийского музыкального конкурса допускаются к участию в Международном конкурсе имени П.И. Чайковского без предварительного отбора. Так, заявив о себе на Всероссийском музыкальном конкурсе, одаренные исполнители не раз становились лауреатами Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Среди них – Дмитрий Маслеев и Константин Емельянов (фортепиано), Александр Рамм и Анастасия Кобекина (виолончель), Мария Мотолыгина и Айгуль Хисматуллина (сольное пение), Федор Шагов (медные духовые), Павел Милюков (скрипка).

Организатор – Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ".

Сайт – muzkonkurs.ru