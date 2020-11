Международная научная конференция "IV Сибирские правовые чтения" состоялись в ТюмГУ

ТАСС, 5 ноября. Эксперты из России, Казахстана, Беларуси, Германии, Кыргызстана, Венгрии, США, Бразилии, Аргентины, Индии и ЮАР обсудили на конференции "IV Сибирские правовые чтения" в ТюмГУ важные правовые вопросы в условиях глобальных ограничений.

Международная научно-практическая конференция "IV Сибирские правовые чтения" проходила на базе Института государства и права Тюменского государственного университета. На форуме работали восемь дискуссионных площадок. С докладами выступили эксперты из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

В текущем году направленность конференции предопределила проблематика, объединенная актуальной для всего мирового сообщества темой "Государство и право в условиях глобальных ограничений".

"Одной из центральных тем форума стало обсуждение глобальных вызовов для процессуальной науки, системы судопроизводства и нотариата в условиях пандемии COVID-19 и проблем цифровизации судопроизводства, искусственного интеллекта, возникающие коллизии при проведении отдельных процедур. Также участники форума обсудили актуальные вопросы трансформации образовательной парадигмы в вузе в ситуации удаленного обучения, представили практики взаимодействия бизнеса и государства в сфере внешнеэкономической деятельности в восстановительный период. В рамках работы секций были рассмотрены механизмы обеспечения конституционных прав, противодействие преступности в условиях глобальных ограничений, проблемы развития трудового права и права социального обеспечения", - говорится в сообщении пресс-службы ТюмГУ.

Совместно с Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева был организован круглый стол "Пределы ограничения прав человека в условиях пандемии в Российской Федерации и Республике Казахстан: теоретико-правовой и международно-правовой аспекты".

На международной площадке в рамках секции "Government regulations in the context of global crises" был представлен обзор основных направлений действий государства и органов публичной власти, направленных на решение важнейших проблем, возникающих в период кризиса.

Участники правового форума отметили высокий теоретико-методологический уровень и практико-ориентированность конференции, а также хорошую техническую реализацию масштабного мероприятия.