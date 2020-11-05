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Спектакль "Амадеус. Лаборатория оперы" пройдет в Московском театре "Новая опера" 8 ноября

Спектакль будет включать в себя сцены из опер "Свадьба Фигаро", "Дон Жуан" и "Так поступают все"

Москва, 5 ноября. С 25 октября по 8 ноября в Москве проходит Международный молодежный образовательно-творческий проект "Оперный класс" (16+), в рамках которого будет осуществлен полный цикл подготовки оперного спектакля "Амадеус. Лаборатория оперы" (16+) с последующим представлением на сцене Московского театра Новая опера им. Е.В. Колобова 8 ноября. Спектакль будет включать в себя сцены из опер В.А. Моцарта по либретто Л. да Понте – "Свадьба Фигаро", "Дон Жуан" и "Так поступают все".

Действие постановки представляет собой цепь сюжетно и фабульно связанных музыкально-психологических этюдов. Герои моцартовской трилогии существуют в обстоятельствах 2020 года. Они по своей воле попадают в некое закрытое пространство, ассоциирующееся с образом "обсервации", "изолятора", "аквариума" - как части карантинных мероприятий.  В этом пространстве герои начинают "жить", осознавать себя, взаимодействовать друг с другом - в достаточно странных предложенных обстоятельствах. И "примерять" на себя "образы" и "маски" моцартовских опер, осваивая жанр современного музыкально-визуального косплея и классической психодрамы.

Программа подготовки проекта "Оперный класс" включает в себя вокальные мастер-классы с ведущими педагогами России и зарубежья, работу с концертмейстером, языковой коучинг, оркестровые репетиции с Московским камерным оркестром Musica viva, работу с режиссером по созданию сценического образа. Аналогов такого проекта в России нет.

"Проект "Оперный класс" Фонда Елены Образцовой и Дмитрия Корчака изначально задумывался по типу Россиниевской академии в Пезаро. Неслучайно в качестве художественного руководителя мы пригласили  Эрнесто Паласио. Нам с музыкальным руководителем Дмитрием Корчаком удалось отобрать созвездие молодых талантливых певцов, обладающих яркими индивидуальностями и привлекли к работе лучших вокальных педагогов. Все вместе мы работаем с упоением от счастья и взаимной радости встречи. Надеюсь, и зрители спектакля "Амадеус. Лаборатория оперы" в Новой опере почувствуют эту энергетику счастья встречи талантов", - прокомментировала генеральный директор Фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко.

В результате отбора в Москве собрались более 30 молодых исполнителей из разных регионов России и мира. Также в проекте принимают участие студенты факультета сценографии ГИТИСа. По их разработкам будут созданы костюмы и декорации для спектакля. Занятия с участниками и мастер-классы проходят ежедневно в залах Картинной галереи народного художника СССР Александра Шилова и Архиповском музыкальном салоне.

Организатор – Благотворительный фонд Елены Образцовой. "Оперный класс" является частью большого Международного проекта Фонда Елены Образцовой "Голоса наследия" с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Музыкальный руководитель проекта и дирижер спектакля – всемирно известный оперный певец, дирижер Дмитрий Корчак. Художественный руководитель – директор Россиниевской академии и фестиваля в Пезаро Эрнесто Паласио. В числе педагогов проекта – руководитель Молодежной оперной программы Большого театра России Дмитрий Вдовин, всемирно известная оперная певица Марина Мещерякова, коуч по итальянскому – Анна Кривченкова. Режиссер – режиссер-постановщик телеканала Россия 1, преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных Сергей Широков.

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