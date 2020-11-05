InfoWatch выпустила комплексное решение для обеспечения кибербезопасности АСУ ТП

ТАСС, 5 ноября. ГК InfoWatch объявляет о выходе нового комплексного решения InfoWatch ARMA, включающего три продукта для обеспечения информационной безопасности АСУ ТП (автоматизированных систем управления технологическими процессами), которые могут выступать как самостоятельными средствами защиты информации, так и быть интегрированными между собой. Благодаря новым продуктам - InfoWatch ARMA Industrial Endpoint и InfoWatch ARMA Management Console, а также новой версии 3.5 InfoWatch ARMA Industrial Firewall, комплексное решение позволяет эффективно выстроить многоступенчатую защиту объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) от современных киберугроз. Интеграция всех продуктов обеспечивает своевременное обнаружение угроз и их предотвращение, а также дает возможность контролировать уровень информационной безопасности АСУ ТП объекта КИИ в режиме "одного окна".

Промышленный межсетевой экран InfoWatch ARMA Industrial Firewall с функцией предотвращения вторжений, установленный на всех внешних каналах связи АСУ ТП позволяет предотвратить сетевые атаки извне. InfoWatch ARMA Industrial Endpoint предназначен для предотвращения атак с использованием USB и других съемных носителей, а также ограничивает возможность запуска вредоносного ПО, не нагружая при этом систему сложными алгоритмами анализа. InfoWatch ARMA Management Console объединяет всю полученную со средств защиты информацию и предоставляет промышленным предприятиям возможность автоматизировать реакцию на инциденты. Настраиваемые правила реагирования помогают создать уникальные и, одновременно, понятные диспетчерам инструкции реагирования на инциденты ИБ.

"Основными кибератаками для промышленных предприятий остаются атаки через корпоративный сегмент и доставка вредоносных программ через USB. Из-за разрозненности средств защиты многие атаки остаются незамеченными, а недостаток квалифицированных ИБ-кадров лишает промышленные предприятия возможности разобраться в огромном количестве информации, поступающей со средств мониторинга. Выпуск комплексного решения InfoWatch ARMA позволяет промышленным предприятиям построить эшелонированную защиту, основанную на полноте данных со всех средств защиты. Интеграция продуктов дает возможность объединить ИБ-события со средств защиты информации, выстроить процесс управления инцидентами и автоматизировать реакцию на них. Базовые функции системы, такие как фильтрация на прикладном уровне промышленных протоколов, ограничение запускаемого программного обеспечения и подключаемых съемных носителей, позволяют создать замкнутую среду функционирования АСУ ТП и реализовать несколько эшелонов защиты информации. Это серьезно снижает вероятность атак на промышленные системы, обеспечивая их оперативное обнаружение еще на уровне инцидентов", - сказал директор по развитию продуктов для защиты информации в АСУ ТП InfoWatch ARMA Игорь Душа.

По мере ускорения цифровизации на промышленных предприятиях, эксперты фиксируют рост количества уязвимостей АСУ ТП, а вместе с ним – инцидентов информационной безопасности. Это свидетельствует об увеличении рисков возникновения нештатных ситуаций, которые могут привести к остановке ключевых предприятий страны и иметь катастрофические последствия для национальной безопасности. Поэтому на уровне государства принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности, которые отражены в нормативных и законодательных актах (№187-ФЗ, приказы ФСТЭК России №31, 235, 239). InfoWatch ARMA предоставляет предприятиям-владельцам КИИ инструменты, которые позволят выполнить до 90% технических требований ФСТЭК России.

Презентация комплексного решения состоялась 5 ноября 2020 года в рамках пресс-конференции InfoWatch на площадке федерального информационного агентства ТАСС. Ознакомиться с возможностями системы и оценить ее работу можно самостоятельно, на виртуальном стенде ГК InfoWatch.