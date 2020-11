Sber Private Banking признан лучшим private-банком Европы по качеству сервиса в кризис

Москва, 6 ноября. Sber Private Banking завоевал премию World's Best Private Banks Awards 2021 международного издания Global Finance сразу в двух номинациях. Третий год подряд Sber Private Banking признается лучшим private-банком России.

Кроме того, второй год подряд Sber Private Banking побеждает в международной номинации премии: в этот раз жюри отметило "Превосходное качество сервиса в кризис в Центральной и Восточной Европе" (Excellence in Crisis: Client Services in Central and Eastern Europe), а в прошлом году банк был назван "Лучшим Private Bank для владельцев бизнеса в Центральной и Восточной Европе" (Best Private Bank for Business Owners in Central and Eastern Europe).

"Впервые победив в международной номинации в прошлом году, мы доказали, что научились на равных конкурировать с мировыми лидерами. Повторение этого результата говорит о том, что достигнутый уровень уже стал для нас стандартом работы. В этот раз жюри премии отметило высокое качество наших сервисов в кризис — это особенно ценно, учитывая наш фокус на всестороннюю поддержку клиентов в период пандемии коронавируса и сложной ситуации на фондовых рынках. Так что наши клиенты могут быть уверены, что сервис Sber Private Banking не только лидирует на российском рынке, но и соответствует лучшим мировым практикам", - сказала глава Sber Private Banking Евгения Тюрикова.

В рейтинг вошли глобальные и региональные банки, предоставляющие услуги private banking. Американский J. P. Morgan победил в номинации "Лучший частный банк в мире", Northern Trust стал лучшим банком, оказывающим сервисы family office, а Credit Suisse признан лучшим банком для предпринимателей. Рейтинг Global Finance основан на финансовых показателях деятельности банков, результатах независимых исследований, а также оценках независимых экспертов, руководителей и инсайдеров отрасли.

Global Finance — авторитетное международное издание, посвященное финансовой и банковской индустрии. История издания насчитывает более 30 лет, штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Аудиторию издания составляют высшие руководители крупных международных и финансовых компаний, принимающие ключевые решения в сфере бизнеса и инвестиций. Global Finance ежегодно отмечает лучшие финансовые институты по всему миру в рамках своей премии, которая стала стандартом качества для финансовой отрасли.

Sber Private Banking — подразделение Сбера, которое занимается обслуживанием частных клиентов с активами от 100 млн рублей. Руководствуясь принципом "открытой архитектуры", подразделение предоставляет клиентам доступ ко всем продуктам и услугам экосистемы Сбера, а также партнеров в России и за рубежом.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

24 сентября 2020 года Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.