Представители экспертного совета премии "Приоритет" посетили Группу компаний "ТехноСпарк"

Москва, 9 ноября. Представители экспертного совета Национальной премии в области эффективного применения передовых технологий "Приоритет" (12+) посетили Группу компаний "ТехноСпарк" инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО и ознакомились с ее опытом создания и развития технологических компаний по модели стартап-студии. Экскурсию по производственному кампусу провел основатель и акционер "ТехноСпарка" Денис Ковалевич. Председателю Экспертного совета премии "Приоритет", директору Международного фонда технологического развития Вадиму Куликову и председателю оргкомитета премии Виталию Расницыну показали инновационные стартапы и контрактные производства.

В рамках экспертного тура гости увидели первое в мире промышленное производство компонентов пластиковой электроники в Российском центре гибкой электроники. Вокруг технологии гибких экранов и сенсоров уже складывается целый кластер стартапов, занятых разработкой конечных продуктов – электронных ценников, бейджей, транспортных и банковских смарт-карт, сканеров отпечатков пальцев и других. В ближайшее время завершится трансфер технологии для цветных гибких LCD-экранов, что позволит перейти к производству, например, умных помощников нового поколения, а на 2021-2022 запланирован выпуск пластиковых одноразовых NFC меток для маркировки продукции и биосенсоров по технологии IGZO, рассказал генеральный директор "Российского центра гибкой электроники" Алексей Гостомельский. Также эксперты увидели производственную площадку компании Artek Braiding, специализирующейся на радиальном плетении рукавов для изделий из композитных материалов; лабораторию компании Solartek, которая занимается разработкой, производством и инжинирингом гибких солнечных модулей для интеграции в крыши, фасады, окна и другие поверхности зданий; осмотрели линии сборки складских роботов компании Ronavi Robotics и 3D-принтеров IMPRINTA. Гости прошли по участкам механообработки контрактного производства TEN fab, заглянули на производство искусственных монокристаллических алмазов для ювелирных изделий и инструментов Diamond Lab.

В краткой презентации Денис Ковалевич рассказал о бизнес-модели, по которой работает "ТехноСпарк", и о планах его развития. "Мы действуем как стартап-студия: вместо отбора сами создаем стартапы, анализируя узкие места в новых индустриях, выбираем технологию, если требуется, осуществляем трансфер готовой зарубежной технологии, подбираем команду трудяг, в которой нет места высокооплачиваемым менеджерам", - пояснил Денис Ковалевич. Одним из поставщиков руководителей новых компаний стала программа "#cтартапдиплом", в которой принимают участие уже 15 вузов со всей страны: их студенты имеют возможность пройти годовую стажировку, строя один из стартапов "ТехноСпарка". Инфраструктура для разработки и производства продуктов технологических стартапов находится в контрактных производствах, которые работают не только на компании "ТехноСпарка", но и с любыми другими заказчиками. Новым направлением стало строительство пилотных заводов, первым из которых стал Российский центр гибкой электроники. Вокруг них тоже будет возникать система тематических стартапов, нацеленных на конечные применения основной продукции заводов.

"Уникальная модель стартап-студии, реализованная в "ТехноСпарке", заслуживает особого внимания. Это один из лучших проектов по формированию инфраструктуры для инновационной среды как Группы РОСНАНО, так и других институтов развития. "ТехноСпарк" взял на себя функцию профессионального строительства стартапов и привлечения инвестиций, прибавил к ним цифровые технологии, создал для этого необходимые контрактные производства, способные реализовать инженерный замысел и вывести новый продукт в серию. В сумме это дает очень хороший эффект, делая инновационный продукт доступнее для российского рынка", - поделился своими впечатлениями от увиденного председатель Экспертного совета премии "Приоритет" Вадим Куликов.

"Здесь настоящий конвейер. Таких условий для развития стартапов в сфере material-based, или, как говорят, "железных" стартапов в стране больше практически нигде нет", - отметил Вадим Куликов. Он обратил внимание, что в этом году на премию "Приоритет" номинировано два стартапа инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ - "Российский центр гибкой электроники" из "ТехноСпарка" и производитель генетических тестов "ТестГен" из Ульяновского наноцентра ULNANOTECH. "Уверен, что в дальнейшем число претендентов от наноцентров будет только возрастать", - считает глава Экспертного совета премии.

Группа "ТехноСпарк" входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ, осуществляет полный цикл венчурного строительства - от создания стартапов до их продажи. Сфера деятельности Группы "ТехноСпарк" - hard-ware индустрии: логистическая робототехника, системы хранения энергии, медицинское хай-тек оборудование, алмазная оптика, брейдинг композитов, оптические и индустриальные покрытия, геномика, индустриальная микробиология, тонкопленочная интегрированная фотовольтаика, аддитивные технологии, гибкая электроника. Занимает первое место в национальном рейтинге наиболее эффективных технопарков; вошел в Национальный рейтинг российских быстрорастущих компаний "ТехУспех 2019"; является частью глобальной сети стартап-студий Global Startup Studio Network (GSSN).

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании закона "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий" в 2010 году.

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем правления Фонда, как коллегиального органа управления, является председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс; генеральный директор Фонда — Андрей Свинаренко.

Подробнее о Фонде – fiop.site.