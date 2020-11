В ТюмГУ готовится книга по заказу британского издательского дома "Routledge"

Москва, 10 ноября. /ТАСС/. Одно из самых старейших и авторитетных зарубежных издательства, британский издательский дом "Routledge" одобрил проект по подготовке международной коллективной монографии с рабочим названием "Shanghai Cooperation Organization: Exploring New Possibilities" ("Шанхайская Организация Сотрудничества: поиск (исследование) новых перспектив") на английском языке для широкой международной аудитории.

Издательский дом самостоятельно инициировало эту тему и предложил быть ответственным редактором книги профессору Тюменского государственного университета Сергею Марочкину. В течение нескольких месяцев подбирался коллектив авторов, продумывалась и отрабатывалась концепция, готовилась заявка. После тройного "слепого" рецензирования и доработки заявки редакционный совет издательства принял решение о подготовке книги к публикации.

В составе авторского коллектива 31 исследователь из ряда стран-членов ШОС (Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Индия). Значительную часть составляют сотрудники Института государства и права ТюмГУ.

"Интерес издательства к теме вполне понятен и обоснован в условиях стагнации международного общения и сотрудничества во всемирном масштабе. Взаимодействие государств сместилось в большей мере на региональный и межрегиональный уровни. Появились и укрепляются новые мировые державы, особенно на евразийском пространстве. Отсюда исследование роли и влияния международных структур таких стран, одной из которых является ШОС, закономерно и актуально", - отмечает Марочкин.

Напомним, в прошлом году в ведущем издательстве Европы и мира BRILL / NIJHOFF вышла монография Сергея Марочкина "The Operation of International Law in the Russian Legal system. A Changing Approach". В ее основе – исследование роли и значения международного права в правовой системе России с советского периода.

Исследование проведено на основе анализа и обобщения обширной практики российских судов по применению международного права, законодательства, доктрины за более чем 30-летний период.