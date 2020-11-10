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Законодательное собрание Свердловской области внедрит систему удаленного голосования

Это обеспечит стабильность работы регионального парламента в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Свердловской области занимается усовершенствование системы голосования, которая позволит депутатам голосовать дистанционно. Внедрение такой системы позволит обеспечить стабильность работы регионального парламента в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции и будет завершено к I кварталу 2021 года, сообщает во вторник пресс-служба Законодательного собрания.

"Сейчас технические службы занимаются доработкой нашей системы, что позволит депутатам голосовать удаленно и не собираться вместе. Это позволит обеспечить стабильную работу регионального парламента вне зависимости от ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции", - цитируют в сообщении спикера регионального парламента Людмилу Бабушкину.

Как пояснили в пресс-службе, запуск доработанной системы, в случае успешного тестирования, планируется к первому кварталу 2021 года. Дистанционный формат голосования будет функционировать на существующей платформе, но после обновления оборудования, которое сможет поддерживать новые функции. В частности, обновление обеспечит соответствие системы для голосования всем требованиям информационной безопасности при удаленной работе, также в систему будет интегрирована система видеоконференцсвязи.

С текущей версией системы депутаты могут проголосовать только присутствуя в зале лично и с использованием электронных идентификационных карточек, уточнили в пресс-службе.

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