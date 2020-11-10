РАЭК и Ростуризм учредили спецноминацию Премии Рунета - "Цифровой туризм"

Москва, 10 ноября. В рамках "Премии Рунета" (18+) введена специальная номинация "Цифровой туризм", партнером которой впервые за всю историю премии выступило Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

"Сегодня развитие цифровых технологий определяет конкурентоспособность любой отрасли. Для туризма это особенно актуально, ведь современный турист использует цифровые технологии с момента принятия решения вплоть до момента check-in в отеле и даже делится впечатлениями, в первую очередь, в социальных сетях. Поэтому развитие digital-технологий в туризме особенно востребовано, а проведение конкурса позволит не только выявить лучшего, но и внедрить новые решения в отрасли, делая отдых в стране комфортнее, разнообразнее и безопаснее. Приглашаю всех желающих принять участие в конкурсе, и пусть победит сильнейший", – сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"Одно из позитивных последствий вынужденных ограничений – развитие внутреннего туризма. Развитие рынка всегда способствует появлению цифровых сервисов, и мы рады, что сферы туризма и рекреации переживают бум цифровизации. Мы не смогли пройти мимо этого факта и учредили специальную номинацию", – рассказал директор РАЭК, организатор и идейный вдохновитель "Премии Рунета" Сергей Плуготаренко.

Принять участие в конкурсе на звание лауреата в спецноминации "Цифровой туризм" могут компании, разработавшие интернет-сервисы, мобильные приложения, современные цифровые технологии и платформы в сфере внутреннего туризма:

проекты с применением AI-технологий;

туризм для детей;

туризм для людей с ограниченными физическими возможностями;

государственные инициативы в сфере цифровизации внутреннего туризма федерального и муниципального уровня;

платформенные решения и иные комплексные решения в сфере внутреннего туризма.

"Премия Рунета" является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета — старейшей и самой престижной в российской интернет-отрасли и вручается с 2004 года, организатор — РАЭК при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации.

Заявки можно подать до 13 ноября 2020 года. Церемония награждения победителей пройдет 3 декабря 2020 года.

Подробности и регистрация: https://premiaruneta.ru/

Премия Рунета – общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая наиболее выдающиеся заслуги компаний-лидеров в российском сегменте Всемирной паутины. Она учреждена Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации в 2004 году. Премия объединяет представителей разных сфер: IT и электронных коммуникаций, бизнес-структур, государственных и общественных организаций.