Интернет-магазин MebHOME представил новый функционал для выбора мебели на сайте

Москва, 11 ноября. Интернет-магазин мягкой и корпусной мебели MebHOME представил новый пользовательский функционал и систему фильтров для выбора диванов в удаленном режиме.

"Набор новых опций и фильтров по категориям поможет потенциальным покупателям купить диван, основываясь на объективных факторах, без необходимости лично идти в салон или шоу-рум. Сейчас это особенно актуально", – отметили представители интернет-магазина.

В компании уверены, что в условиях, когда посещать общественные места и лишний раз выходить из дома не рекомендуется, новые опции для виртуального шопинга, будут пользоваться постоянным спросом.

Кроме того, набор онлайн-инструментов позволит отсеять де-факто неинтересные модели, которые не вписываются в бюджет, в стилистику помещения или по эксплуатационным ограничениям.

Во-первых, разработчики интернет-магазина добавили возможность быстрой сортировки по категориям. Подборка категорий формировалась на основе анализа поведенческих алгоритмов и поисковых запросов пользователей на странице магазина в последние месяцы.

Так, теперь актуальный каталог диванов можно автоматически "сузить" до нескольких сотен или даже десятков моделей в зависимости от того, какая категория/категории в приоритете у конкретного посетителя сайта – недорогой или дорогой диван, одноместный или двухместный, "дельфин" или "еврокнижка", с подлокотниками или без них и так далее.

К популярным категориям разработчики добавили более специфические, узконаправленные. Они рассчитаны на тех покупателей, которые точно знают, какой товар им интересен. В контексте диванов это, например, разделы "диваны честер", "диваны для релакса", "софы", "кухонные уголки" и так далее.

Во-вторых, для объективного удаленного выбора разработчики добавили многоуровневую систему фильтров. В отличие от категорий, фильтры затрагивают конкретные свойства диванов – от производителя и ценового диапазона до цвета и материала обивки.

По данным разработчиков, указав 4-5 фильтров, клиент может уменьшить потенциальный выбор продукции до нескольких моделей и купить мебель в интернет-магазине MebHOME в течение 10-15 минут. Если необходимости точной фильтрации нет, их можно использовать точечно или не использовать совсем.

В качестве дополнительной опции разработчики добавили функцию быстрого просмотра – информация о конкретной позиции из каталога в случаи активации будет показана во всплывающем окне. Это упростит выбор уже отфильтрованных позиций или диванов из выбранной категории.

ООО "Спим.ру": ОГРН 1077759684991

Юр. адрес: г. Москва, ул.Электрозаводская, д.31, стр.3