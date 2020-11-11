10 ноября состоялся первый бизнес-завтрак нового сезона Silver Mercury ХХ1

Москва, 11 ноября. Десятого ноября состоялся бизнес-завтрак, посвященный открытию нового сезона фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury XX1, в конференц-зале&лофт by Volga.

Традиционно в мероприятия Silver Mercury входят бизнес-завтраки, на которых выступает оргкомитет фестиваля, который рассказывает о новшествах сезона, расписании фестивальной программы и отвечают на вопросы гостей. Приглашенные спикеры – это участники и жюри прошлых сезонов, которые делятся опытом и раскрывают секреты успешных кейсов.

Президент фестиваля Михаил Симонов представил изменения в регламенте нового сезона и объявил старт ранней подачи заявок на участие.

"В этом сезоне мы добавили еще один элемент прозрачности!" - сказал Симонов.

Креативной директор "Агентства года" 2020 Антон Мельников поделился секретами, как правильно упаковать и презентовать кейс, чтобы привлечь внимание жюри и получить призовое место. Кроме этого, он представил несколько проектов, которые были награждены на фестивале в прошлом году.

На мероприятии также выступили партнеры Silver Mercury. Василий Карпук, соучредитель, директор по развитию компании "СОЛЬ", рассказал об интеграции CRM Битрикс 24 для Silver Mercury, как это получилось и какие результаты внедрения. Представители агентства MWI Дмитрий Коноваленко и Сергей Любавский презентовали редизайн сайта для фестиваля в новом XX1 сезоне.

Следующий бизнес-завтрак состоится совсем скоро, следите за новостями Silver Mercury.

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