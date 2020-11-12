Свердловский бизнес-акселератор "Прорыв" вошел в 20 лучших проектов рейтинга АСИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Свердловский бизнес-акселератор "Прорыв" вошел в 20 лучших проектов по результатам народного голосования среди 1 635 проектов. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургского центра развития предпринимательства.

"Свердловский бизнес-акселератор "Прорыв" вошел в ТОП-20 новых идей для бизнеса федерального конкурса АСИ. Уральский проект занял 18-е место в рейтинге народного голосования среди 1635 идей. И вошел в ТОП-100 рейтинга Агентства стратегических инициатив по рейтингу общественной поддержки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, учебная программа акселератора была разработана Екатеринбургским центром развития предпринимательства при поддержке Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". По информации фонда, "Прорыв" стал первым производственным бизнес–акселератором в России.

Главными целями программы-акселератора, добавляют в пресс-службе, являются восстановление и достижение кратного роста производственного сектора, сохранение рабочих мест, а также привлечение инвестиций в производственную сферу. Учебные блоки "Прорыва" учитывают весь процесс построения бизнеса – от производства до продаж.

"Всего на платформе зарегистрировано 14 тысяч 769 предложений, в том числе от Свердловской области было подано 307 заявок, из них 31 вошли в три сотни лучших. Это проекты высокой степени проработки, способные приносить отдачу в ближайшее время. В числе инициатив, получивших поддержку АСИ, проект по развитию предпринимательства в небольших городах Business Data, проекты в сфере развития инфраструктуры внутреннего туризма от кластера «Гора Белая», акселератор для производственных компаний "Прорыв", а также социальный кластер, созданный на основе цифровых решений", — цитируют в сообщении министра инвестиций и развития Свердловской области Викторию Казакову.

По данным Екатеринбургского центра развития предпринимательства, проекты, вошедшие в список из трехсот лучших, получат поддержку фонда Росконгресс и Агентства стратегических инициатив в установлении бизнес-контактов и продвижении, в том числе, на международном уровне.