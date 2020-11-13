Премьера оперы Журбина "Счастливый день" состоится 17 ноября

Москва, 13 ноября. Семнадцатого ноября в Москве – премьера оперы композитора Александра Журбина "Счастливый день" (12+). Постановка осуществлена в рамках Международного культурно-просветительского проекта "Опера для всех" режиссера Полины Бертэн, входит в программу 5-го Большого юбилейного фестиваля А.Журбина "Серьезно и легко!" (12+) и станет одним из центральных событий смотра.

Режиссеры – Полина Бертэн, Дмитрий Маркин.

Композитор Александр Журбин твердо уверен: время оперы не ушло. Наоборот, оно только приходит. И оперное искусство не устарело. "Счастливый день" написана в жанре комической оперы, или оперы-буффа. Жанре, довольно редком сегодня.

После долгих поисков сюжета Александр и его соавтор, драматург и поэт Михаил Марфин, остановились на сказке Г.Х.Андерсена "Новое платье короля" (12+) и нескольких других сочинениях великого датчанина. Но выдумали совершенно другую историю.

Историю двух молодых людей, Ганса и Мартина, которые никакие не жулики, а настоящие высококлассные портные, даже кутюрье. А также здесь королевский министр, фрейлина, корчмарь, его дочь Эльза… Словом, все, кто должен появиться в красивой опере-сказке. Есть и любовные линии, и смешные персонажи… Но есть и страдающий король-модник, который видит, что все над ним исподтишка потешаются. Несчастный, одинокий человек, которого можно только пожалеть.

Авторы высмеивают вечные пороки абсолютной власти: коррупцию, воинственность, манерность, подхалимаж придворных, способных на подлость и предательство, готовых мгновенно прильнуть к новому властелину. Тут и про бесконечный ремонт, и про платные парковки – все как в жизни! Конечно, это опера-буффа, но в каждой буффе есть доля шутки!

"Новая опера Александра Журбина возрождает и актуализирует традиции классической оперы, с яркими, выигрышными ариями, красивейшими ансамблями и хоровыми сценами; возвращает зрителю мелодическое начало классической музыки. "Счастливый день" – произведение не только красивое, но и поучительное. На основе известной с детства сказки о новом платье короля создано сложное, многомерное произведение, в котором с исключительной ясностью показана непреходящая ценность человеческой скромности, искренности и честности. Вместе с тем становится очевидно, что лицемерие, поклонение фальшивым ценностям, рабская психология в итоге играют против самого человека. Таким образом, в редкой для нашего времени форме комической оперы (опера-буффа) заложен высочайший этический смысл", - сказала Полина Бертэн.

"Счастливый день" (2020 год) – опера-буффа из журбинской трилогии больших опер, в которую также входят романтическая драма "Альберт и Жизель" (2011 г.) и трагическая опера "Анна К.". Они объединены общим девизом: "Опера для людей". Это давно задуманный композитором цикл, все сочинения которого созданы в оперных традициях XIX – начала XX веков, рассчитаны на исполнение певцов школы bel canto и звучание симфонического оркестра, и вместе с тем осовременены использованием диссонансов, сонористики, алеаторики и т.д.

Композитор – Александр Журбин

Автор либретто – Михаил Марфин

Режиссеры-постановщики – Полина Бертэн, Дмитрий Маркин

Премьеру оперы-буффа "Счастливый день" исполнят:

Тульский филармонический симфонический оркестр

Тульский государственный хор

Солисты московских музыкальных театров

Дирижер – Владислав Лаврик

Международный культурно-просветительский проект "Опера для всех" под руководством режиссера Полины Бертэн начал свою жизнь в 2015 году. Впервые в истории музыкального театра он развивает уникальный алгоритм взаимодействия солистов ведущих московских театров с региональными учреждениями культуры, располагающими небольшим хором или камерным оркестром. Амбициозная задача исполнения настоящего оперного спектакля на такой площадке достигается творческой командой проекта. Восходящие звезды оперной сцены приезжают с отрепетированным спектаклем, в который интегрируются местные творческие коллективы. Полноценная творческая коллаборация раскрывает потенциал и поднимает уровень исполнительского мастерства местных музыкантов, а зрители получают оригинальный продукт, созданный в их регионе.

5-й Большой юбилейный фестиваль композитора А.Журбина "Серьезно и легко!" проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Департамента культуры города Москвы, Росконцерта, Фонда "Искусство, наука и спорт", Благотворительного фонда имени Михаила Рудяка. Организатор – продюсерское агентство Gebgart Production.