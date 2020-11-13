Представлен первый в РФ прототип промышленного 6-осевого робота-манипулятора HARTUNG

ТАСС, 13 ноября. Представлен первый прототип российского промышленного шестиосевого робота-манипулятора HARTUNG, произведенный на челябинском Заводе Роботов. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", который является одним из партнеров проекта.

"Первое в России предприятие, специализирующееся на контрактном серийном производстве и сборке промышленных роботов, - челябинский "Завод Роботов" представило шестиосевой промышленный робот-манипулятор HARTUNG. Роботы данного типа являются наиболее востребованными на современных производствах, благодаря своей универсальности и высоким эксплуатационным характеристикам", - сообщили там.

На предприятии отметили, что дизайн прототипа экспериментальный, позволяющий отработать ряд решений для разработки серийных моделей, которые, тем не менее, претерпят существенные изменения.

"Проект соответствует концепции импортозамещения и технического суверенитета, однако сразу отказаться от многих зарубежных компонентов не получилось, в виду отсутствия отечественных аналогов с требуемыми характеристиками. "Завод Роботов" планирует развивать компонентную базу самостоятельно и с привлечением других российских предприятий", - сообщили в пресс-службе.

Заказчиком проекта выступила компания "ХАРТУНГ", много лет занимающаяся производством и поставками продукции на конвейеры лидеров рынка транспортного машиностроения, открывшая в 2019 году направление системной интеграции и автоматизации производств.

Робот был разработан силами ООО "Русский Робот", объединившим коллектив опытных профессионалов – выпускников ведущих технических вузов России.

В компании особо отметили то, что разработка и производство прототипа финансировались исключительно за счет частных средств инвесторов. "На момент выпуска предсерийного продукта ни одна из компаний-участников проекта (ХАРТУНГ, Завод Роботов, Русский Робот) не является получателем средств целевой государственной поддержки или резидентом зон с особыми экономическими режимами и льготами. При этом в Русском Роботе ранее рассматривали возможность участия в проекте "Сколково" и даже арендовали рабочие места в здании Технопарка, однако позже от этой идеи отказались, так и не подав заявку на резидентство", - сообщили в пресс-службе.

В компании также отметили, что производственным партнером проекта выступил ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", на арендуемом участке которого и размещены мощности Завода Роботов. "Благодаря специалистам завода уже на данном этапе удалось локализовать многие компоненты манипулятора. Планируется существенное расширение сотрудничества при дальнейшем производстве серийных моделей, ведь ПАО "ЧКПЗ" – один из лидеров металлообрабатывающей промышленности России с уникальными компетенциями и отличной ресурсной базой. Помимо этого, завод является одним из первых крупных заказчиков новых российских роботов HARTUNG", - сообщили на заводе.

Прототип интегрирован в реальный производственный процесс и трудится в одном из цехов ПАО "ЧКПЗ". "В планах ХАРТУНГ разработка линейки наиболее востребованных серийных моделей российских роботов-манипуляторов и дальнейшее создание уникальных отраслевых решений. "Завод Роботов" стремится к наращиванию производственных мощностей и существенному повышению уровня локализации производимой продукции", - добавили в пресс-службе.