Эксперт: рост EBITDA "Роснефти" создает позитивный задел для успешного завершения года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Рост EBITDA в III квартале в 2 раза и положительный свободный денежный поток позволяют говорить о том, что у компании есть задел для успешного завершения "очень непростого года". Таким мнением поделился с ТАСС инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

"Роснефть продолжает радовать инвесторов хорошими результатами несмотря на сложную ковидную конъюнктуру в мире, волатильные цены на сырье и ограничения по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+. Инвесторы прежде всего оценивают показатель EBITDA как интегральный показатель деятельности компании. EBITDA Роснефти в третьем квартале увеличилась в 2,2 раза по сравнению со вторым, и в 1,2 раза превзошла показатели первого доковидного квартала", - считает эксперт.

По его словам, такие результаты стали возможными как благодаря определенному восстановлению спроса на нефть и нефтепродукты, так и вследствие эффективного контроля над издержками. Выручка компании выросла почти на 40% в отчетном периоде по сравнению со II кварталом, а затраты на добычу нефти снизились до 2,8 долларов за баррель. "Это - самый низкий показатель в отрасли, сопоставимый разве что с аналогичными затратами Saudi Aramco. Достигнуть таких результатов российской компании удалось за счет передовых технологий добычи, жесткого контроля над издержками, технологического лидерства на нефтяном рынке России", - отмечает Суверов.

По итогам третьего квартала свободный денежный поток компании достиг $1,7 млрд, по доходности свободного денежного потока на уровне 18,6% Роснефть обгоняет мировых мейджоров, таких как BP и ExxonMobil. При этом высокие показатели свободного денежного потока позволили Роснефти снизить объем финансового долга и торговых предоплат на $5,7 млрд с начала года.

"Несмотря на ограничения добычи в рамках сделки ОПЕК+ Роснефть сохраняет лидирующие позиции в мире и по добыче углеводородов. Отличные результаты третьего квартала дают задел для успешного завершения очень непростого года", - подчеркивает эксперт.

По оценке Суверова, благодаря технологическому лидерству и низким удельным затратам Роснефть продолжит радовать инвесторов высокими дивидендами, наиболее передовыми стандартами корпоративного управления, акцентом на экологичность, что привлечет внимание к акциям растущее число ESG фондов. Волатильность бумаг будет сглажена программой обратного выкупа акций, есть основания надеяться и на серьезное восстановление спроса на углеводороды после запуска вакцины от коронавируса в следующем году. Долгосрочные перспективы Роснефти связаны во многом со стратегическими добычными проектами, которые увеличат как ресурсную базу, так и капитализацию компании, а для российской экономики станут серьезным драйвером, обеспечив высокий мультипликативный эффект, подытожил аналитик.​