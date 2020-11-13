Сбер провел Digital Day для компании "Фармасинтез"

Москва, 13 ноября. Сбер провел Digital Day для топ-менеджеров "Фармасинтез", в ходе которого были презентованы последние разработки экосистемы банка. Мероприятие проводилось в онлайн-формате.

Digital Day (Цифровой день) — специальное мероприятие для корпоративных клиентов банка, в ходе которого банк представляет современные цифровые продукты и сервисы для бизнеса, направленные на оптимизацию и повышение эффективности операционной деятельности компаний.

В ходе мероприятия для "Фармасинтез" были представлены решения, повышающие операционную эффективность компании: аутсорсинг бизнес-процессов от СберРешений; эффективность процессов от Корус Консалтинг СНГ; умная эксплуатация объектов от Современных технологий. Участники конференции подняли вопросы IT-трансформации: вместе со SberCloud обсудили облачные решения для бизнеса, а с Группой ЦРТ — распознавание голоса, запись, анализ и идентификацию.

"С ʺФармасинтезʺ нас связывают долгие годы партнёрства, и не так давно мы подписали соглашение, которое будет способствовать развитию фарминдустрии в нашей стране. Работая вместе, мы обеспечим увеличение экспорта лекарств, внедрим инновационные технологии в процесс производства и ускорим цифровизацию всего направления. Одна из глобальных целей нашего банка — помочь российскому бизнесу выйти на качественно новый уровень. Для этого мы запустили более 250 важных и актуальных для бизнеса сервисов, которые мы традиционно презентуем нашим клиентам на регулярной основе в формате "цифровых дней", - сказал заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес" Анатолий Попов.

"Наша компания всегда стремится активно внедрять инновации в процесс производства лекарственных препаратов и бизнес-процесс. И сегодня мы с интересом погрузились в изучение современных решений экосистемы Сбера. Мы много наслышаны о ее интересных разработках и будем рады, если новые знания помогут в развитии технологий операционной деятельности "Фармасинтеза", - отметил президент ГК "Фармасинтез" Викрам Пуния.