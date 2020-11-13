В Москве представили список "Топ-100 креативных лидеров России"

Москва, 13 ноября. Список из 100 выдающихся представителей рынка креативных индустрий, составленный сообществом Creative Russia Network, был впервые представлен на форуме "Сильные идеи для нового времени". В число ведущих представителей сектора креативных индустрий страны вошли музыкальный коллектив Little Big, режиссер Андрей Звягинцев, сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, дизайнер Артемий Лебедев, журналист и видеоблогер Юрий Дудь и другие.

Исследование основывается на опросе более 300 экспертов из 11 сфер креативного сектора — рекламы и маркетинга, кино, видео и фотографии, телевидения и радио, музыки, архитектуры, дизайна, издательского дела, разработки программного обеспечения и компьютерных игр, изобразительного искусства, исполнительского и театрального искусства, музейного дела и креативных кластеров.

Ознакомиться с полным списком можно на официальном сайте.

Креативные индустрии отличает отсутствие формальных границ и рамок. "Все сферы — от кино до моды и музеев — абсолютно самостоятельны и живут по своим сложившимся правилам. Это становится барьером при обсуждении ключевых инициатив, направленных на развитие всего сектора и требующих поддержки различных игроков рынка. Первым шагом к консолидации и стало наше исследование", — отметил куратор проекта 100 Most Creative Russians, исполнительный директор Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Игорь Намаконов.

От сообщества стоит ожидать дальнейшей структуризации, уверен председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский. "До недавнего времени ни государство, ни крупный бизнес не видели участников креативных индустрий — во многом из-за их географической разобщенности. Мы чаще всего знаем о единичных случаях, когда людям удавалось при помощи грамотного маркетинга привлечь к себе внимание. Проект же позволит поменять эту тенденцию, расширить охват и повысить интерес общества к креативному сектору. Пока в списке сто талантливых деятелей, что уже неплохо, но в масштабах страны — что такое сто человек? Будет здорово, если их будет еще больше. Такие инициативы сейчас важны как никогда для популяризации и раскрытия творческого потенциала страны", - отметил спикер. Он добавил, что следующим шагом должно стать открытие портала, который бы позволил наладить коммуникацию между различными КИ, бизнесом и государством, а также объявил о планах по созданию Федерации креативных индустрий.

Основатель Института развития индустрии моды Be in Open Алексей Баженов подчеркнул, что креативные индустрии нельзя выделять в отдельную отрасль, оторванную от производства и науки. "Мир становится гибридным, реальность переплетается с киберпространством, и креативные индустрии так или иначе интегрированы во все отрасли — от ИТ до дизайна и общепита. Поэтому для КИ не нужно создавать отдельные рейтинги или системы, а нужно стимулировать их интеграцию в производство и науку", - сказал Баженов.

Важно развивать партнерство культуры и бизнеса, искать подходящие форматы для межотраслевого взаимодействия и находить общие KPI, полагает руководитель стратегических проектов Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова. "Пришло время для новой солидарности. Мы не можем жить как раньше — нужно искать новые коллаборации. В этом мы как креативные лидеры можем помочь. Мы не просто классные творческие ребята: наработанные нами механизмы и критерии работы помогут объединить интересы промышленников, индустриальных игроков и художников", - отметила Прудникова.

Высоко оценил исследование вице-президент, член правления РСПП, председатель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и поддержке экспорта Игорь Вдовин. "Проект — плод труда большого количества экспертов, людей, которые потратили много сил и времени на то, чтобы словосочетание “креативные индустрии” перестало быть чем-то новым, непонятным и плотно вошло в повестку. Инициатива, которую проявили РСПП с коллегами из Ассоциации IPChain и Creative Russia Network, привела к тому, что власти наконец стали концентрировать внимание на креативных индустриях", - сказал Вдовин.

Исследование "Топ-100 креативных лидеров России" (100 Most Creative Russians) — некоммерческий проект профессионального сообщества Creative Russia Network, созданного по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей и Ассоциации IPChain. Экспертным партнером исследования выступает университет креативных индустрий Universal University, консультантом — Фонд поддержки творческих индустрий "Креативные практики". Партнер проекта — Союз креативных кластеров.

Цель исследования — показать, что Россия является источником конкурентоспособных на мировой арене креативных продуктов и услуг, а также продемонстрировать, что в нашей стране имеются все предпосылки для развития креативных индустрий как полноценного сектора экономики. В течение четырех месяцев 2020 года более 300 лидеров мнений и профильных экспертов предлагали своих кандидатов в 11 сферах: реклама и маркетинг; кино, видео и фотография; телевидение и радио; музыка; архитектура; дизайн (продукты, коммуникации и мода); издательское дело; программное обеспечение и компьютерные игры; изобразительное искусство; исполнительское и театральное искусство; музеи, галереи и креативные кластеры. Итоговое количество объектов наблюдений в рамках исследования — более 3000 человек. В ходе исследования 100 Most Creative Russians были выявлены 100 выдающихся личностей и творческих команд, которые уже внесли значительный вклад в развитие КИ России за последние годы.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain — формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности — распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Сеть обеспечивает недостижимые ранее гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации о спорах и конфликтах — как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования.

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты интеллектуальной собственности. Среди них — Ассоциация продюсеров кино и телевидения, "Роскосмос", Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна (АСПD), "Ситроникс", n'RIS, "ЛитРес", "Союзмультфильм", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям и др. Также IPChain является инициатором создания Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.