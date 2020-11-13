В РАНХиГС стартовал четвертый курс "Проектирование цифровой трансформации школы"

Москва, 13 ноября. В ноябре стартовал четвертый заключительный курс "Проектирование цифровой трансформации школы" (16+) в рамках программы профессионального развития руководителей школ России "Цифровая трансформация школы", организованного Министерством просвещения России, Фондом новых форм развития образования и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

В рамках четвертого курса "Проектирование цифровой трансформации школы" участники программы под руководством модераторов РАНХиГС разработают проекты цифровой трансформации школы, которые впоследствии могут быть внедрены по всей стране.

"Важно, что руководители школ применяют знания, полученные при обучении на предыдущих программах проекта, свой управленческий и педагогический опыт, работают в контексте особенностей своего региона", - отмечает исполнительный директор программы "Цифровая трансформация школы", директор Центра интенсивной подготовки и профессиональной ориентации РАНХиГС Кристина Пушкарева.

В рамках 4-го курса запланированы 12 потоков, в которых примут участие более 1000 руководителей школ страны. Участники могут выбрать удобную по датам и часовому поясу площадку, а проектные сессии проводятся филиалами Президентской Академии по всей стране от Калининграда до Хабаровска.

Старт программы был дан на площадках Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС в Хабаровске, Поволжского института управления – филиала РАНХиГС в Саратове и Ставропольского филиала РАНХиГС.

Участники за 4 дня подготовили и защитили проекты, связанные с цифровой трансформацией школы, в числе которых:

- "ИКТ во внеурочной деятельности как основа обновления содержания и методов обучения предметной области “Технология” (#ЦифроваяВнеурочка)"

- "Использование модели гибридного обучения в рамках реализации индивидуального учебного плана в старших профильных классах"

- "Цифровая модель персонализированного обучения “Траектория успеха""

- "Навигатор “E-MAP SCHOOL”"

- "Модель гибридного обучения в 3D"

- "Технологическое сообщество первичной профессионализации"

- "Школьный медийный центр как средство формирования IT-компетенций школьников" и другие.

Программа курса организована дистанционно и продлится до 3 декабря. Участников курса ждет полное погружение в процесс проектирования в рамках насыщенной программы, которая предполагает 4 дня непрерывной групповой работы.

Участие в программе для руководителей школ – бесплатно. По итогам успешного прохождения курса выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Технологическим партнером программы выступила компания Гиперметод. Контент-партнерами проекта выступили Школа антропологии будущего ИОН РАНХиГС, Ассоциация инновационных регионов России, Агентство стратегических инициатив, Агентство искусственного интеллекта, АНО "Россия - страна возможностей", мастерская управления "Сенеж", компании "Skyeng", "Открытая школа", "Алгоритмика", "Core", "PitchMe", "eНано", "Научные развлечения", "Стемфорд", "Smart Race", "Мой офис", а также "Фонд развития интернет", проектная платформа "КосмОдис", журналы "Дети в интернете" и "Информатика и образование".