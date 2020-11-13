Магистранты "Концептуального инжиниринга" пройдут практику в группе компаний "Газпром"

ТАСС, 13 ноября. В Политехнической школе Тюменского государственного университета состоялось онлайн-собеседование специалистов группы компаний "Газпром нефть" со студентами второго курса магистратуры "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа" с целью определения их на практику.

В формате World Cafe были сформированы четыре тематические группы: три по направлению "инжиниринг" и одна – "геология и разработка".

Представительное экспертное сообщество включало руководителей направлений Научно-Технического Центра "Газпромнефть", компаний "Мессояханефтегаз", "Газпромнефть-Заполярье", "Газпромнефть-Ямал", "Газпромнефть-Развитие", "Газпромнефть-ГЕО".

"Магистранты достойно себя представили, и по итогам собеседования 90% из них были распределены в дочерние общества компании ПАО "Газпром нефть", – рассказали в пресс-службе.

Также магистратура "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа" отличается своей практикоориентированностью. В процессе обучения магистранты решают реальные задачи, предоставленные специалистами ведущих индустриальных компаний. Ключевым партнером программы является "Газпром нефть".

Напомним, в этом учебном году магистрантами Политехнической школы стали 11 дипломантов олимпиады "Я – профессионал" по направлению "Нефтегазовое дело".

В числе абитуриентов Политехнической школы ТюмГУ оказались серебряный медалист, два победителя и восемь призеров Всероссийской олимпиады. Эти ребята имеют дипломы бакалавров Томского политехнического университета, Горного университета из Санкт-Петербурга, Сибирского федерального университета (г. Красноярск), Пермского национального исследовательского политехнического университета и Удмуртского государственного университета.

Поступить в Политехническую школу непросто, вступительные испытания проходят в несколько этапов.

Магистерская программа "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа" – совместный продукт ученых и специалистов Тюменского государственного университета и ПАО "Газпром нефть". Она реализуется в Политехнической школе ТюмГУ с 2016 года, при этом высококлассные специалисты компании, в том числе топ-менеджеры, непосредственно участвуют в образовательном процессе.