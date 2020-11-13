В России впервые состоится национальная отраслевая премия в сфере ТЭК

Москва, 13 ноября. Десятого декабря в рамках Международного форума технологического развития ТЭК (16+) состоится презентация национальной отраслевой премии за достижения в области технологического развития и внедрения инноваций "Driver-ТЭК" (16+). Учреждение премии было инициировано Минпромторгом России, АНО "Агентство по технологическому развитию" совместно с ООО "Национальный нефтегазовый форум" при поддержке Минэнерго России и Союза нефтегазопромышленников России.

Премия призвана выделить инновационные и перспективные внутриотраслевые проекты и технологические решения, способствующие развитию ТЭК в России. В каждой из 20 номинаций, разделенных по секторам промышленности, участники смогут презентовать проекты и продемонстрировать новые инструменты для совершенствования отечественного нефтегазового сектора.

Организация премии будет проходить в три этапа. Первый этап – подготовка и презентация, второй – отбор проектов, третий этап – финал, который состоится 28 апреля 2021 года в рамках выставки "Нефтегаз" и Национального нефтегазового форума.

"На первом этапе к участию в премии планируется пригласить более 200 организаций, среди которых компании топливно-энергетического комплекса и смежных ему отраслей промышленности, машиностроительный сектор и производителей отраслевого оборудования, научно-исследовательские организации и профильные высшие учебные заведения", - подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.