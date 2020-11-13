Пятый фестиваль музыкальных театров России "Видеть музыку" продолжается пост-программой

Москва, 13 ноября. Связанные с карантинными ограничениями отмены спектаклей и невозможность приездов в столицу региональных коллективов неизбежно сказались на программе Пятого фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку" (12+), который проходил в столице с 27 сентября. Однако, несмотря на отмену целого ряда спектаклей, многое нашлось на замену и главное – фестиваль все равно состоялся.

"Многие считали, что проводить такой гигантский фестиваль в разгар пандемии – это чистое безумие. Но "Видеть музыку" в пятый раз не смотря ни на что все-таки состоялся. Более того, многие театры привезли в Москву свои недавние премьеры, совсем свежие спектакли. Это, безусловно, обнадеживает, показывая высокий рабочий настрой и творческий потенциал театральных коллективов музыкальной России", - подчеркнул художественный руководитель форума, оперный режиссер Георгий Исаакян.

Из-за ряда отмен и переноса исполнений в онлайн, уже вслед церемонии вручения премии "Легенда" (которая вручается нескольким наиболее заслуженным и авторитетным мастерам сцены и обычно завершает фестиваль) в нынешнем году на фестивале будет представлено еще несколько незаурядных спектаклей.

13 ноября московский Театр ТАТР в рамках фестивальной серии "Независимые проекты" на сцене Театра имени Наталии Сац представляет музыкально — драматический спектакль на основе оперы Г.Перселла "Дидона и Эней" и четвертой книги "Энеиды" Вергилия "Дидонея" (12+). Это интерпретация мифа о прекрасной и трагической любви героя Трои Энея и царицы Карфагена Дидоны. Жанр постановки создатели спектакля определяют как sound-опера и наряду с режиссером (Игорь Витковский), художником (Екатерина Витковская), музыкальным руководителем (Иван Дерендяев), дирижером (Джереми Уолкер) и хореографом (Светлана Новикова), еще одним автором "Дидонеи" является саунд-дизайнер Георгий Орлов-Давыдовский, который следуя самым актуальным тенденциям современной электронной музыки совместил старинные тембры с электронным сэмплами. Впрочем, постановщики считают равноценными участниками не только всех исполнителей сольных партий, но и хор с оркестром, стремясь тем самым максимально приблизиться к эстетике старинной оперы или даже античной драмы, которая славилась камерными составами и многочисленными условностями в представлении. И создатели спектакля стремились воссоздать эту аскетичную строгость и стройность музыкальной драмы.

16 ноября также в Театре Сац балетная труппа Государственного театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) представляет недавно поставленный одноактный балет "Платформа. История одного вокзала" (18+). Стиль своей работы постановщики определяют, как современную хореографию и неоклассику. Вокзал и проходящие мимо поезда олицетворяют быстротечность времен и смен поколений. Но для каждого времени неизменным остаются человеческие надежды, стремления, страсти и пороки. История о судьбе людей, об умении принимать решения, об ошибках и смелом поиске любви, - обо всем этом должен поведать зрителям танец и актерское мастерство исполнителей. Спектакль поставлен руководителем балетной труппы якутского театра – заслуженной артисткой России Екатериной Тайшиной. Художник-постановщик – Саргылана Иванова, художник по свету – Иван Шандровский, музыкальный ряд этого одноактного часового спектакля основывается на узнаваемых классических композициях.

17 ноября на Малой сцене Театра имени Наталии Сац в рамках Пятого фестиваля "Видеть музыку" Самарский театр оперы и балета исполнит две одноактные оперы современных композиторов: "Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Г.Банщикова и "Медведь" С.Кортеса (16+). Обе они уже неоднократно ставились на разных сценах, и давно успешно идут в Самаре. Опера Геннадия Банщикова была написана в 1971 году по заказу Мариинского театра. Описанные у Гоголя перипетии тяжбы миргородских помещиков, поссорившихся на пустом месте, остаются за кадром; обстоятельное описание их дружбы и характеров сконденсировано в несколько минут, а основное внимание уделено собственно сцене ссоры. "Как поссорились…" даже называют оперой-сценой. В ней всего два персонажа – тенор и бас. Свою оперу Банщиков посвятил композитору Рихарду Штраусу, и сложность оркестровки этой камерной вещи в самом деле не уступает изощренности партитур Штрауса и Вагнера. Это оркестровое богатство и пафос нужны с одной целью – показать, в полном соответствии с духом гоголевской сатиры, какими масштабными могут быть для людей самые мелочные их страсти.

Комическая опера для малой сцены современного композитора Сергея Кортеса написана по пьесе А.П. Чехова "Медведь". Музыкальное воплощение этой по-доброму насмешливой и забавной истории, где нестарый еще помещик Смирнов является к молодой вдове Поповой, чтобы востребовать долг ее покойного мужа, принесет публике настоящее наслаждение. Продолжив искания в жанре камерной комической оперы, композитор проявил себя мастером тонкого психологического портрета, умело манипулирующим характерами-интонациями.

Музыкальный театр Калининграда представит на фестивале "Видеть музыку" мюзиклы "Алые паруса" (18 ноября, начало в 19:00, основная сцена Театра Сац, 6+) и "Виват, Мюнхгаузен!" (19 ноября, начало в 16:00, Малая сцена Театра Сац, 6+).

Музыкальный руководитель спектакля "Алые паруса" Александр Дудницкий совместно с режиссером Сергеем Егоровым, художником Еленой Альфер и балетмейстером Оксаной Холевой создали красивый, трогательный и романтический мюзикл по повести Александра Грина. Версию этой знаменитой сказочной истории калининградский театр представляет в музыкальной версии Максима Дунаевского по пьесе Михаила Бартенева, на стихи Андрея Усачева. И эта интерпретация загадочной истории Грина полна фантазий, театральных чудес и прекрасной музыки.

Вторым спектаклем, привезенным на московский фестиваль калининградским музыкальным театром, станет мюзикл для всей семьи на музыку Егора Шашина "Виват, Мюнхгаузен!". Московская режиссер Екатерина Мороз поставила спектакль о современных Мюнхгаузенах. Известно, что знаменитый барон Мюнхгаузен посетил Калининград два раза, об этом в городе даже хранится историческая запись. Поэтому не случайно, что именно в Калининграде было основано общество "Внучата Мюнхгаузена". Мюзикл "Виват, Мюнхгаузен!", как раз о новых приключениях его потомков.

Завершит Пятый фестиваль музыкальных театров "Видеть музыку" одноактная камерная одноактная опера "Ожидание" (16+) на музыку Микаэла Таривердиева по либретто Роберта Рождественского. Артисты Карельского музтеатра исполнят на Малой сцене Театра Сац (начало в 19:30) историю о предчувствии страсти и разочарования. Героиня этой монооперы – женщина в ожидании любви. Она приходит на свидание раньше мужчины, и за полчаса ожидания успевает пережить шквал различных эмоций. Современная женщина со всеми ее проблемами и обязанностями, возложенными на нее обществом, да и ею самой, – музыка Таривердиева с подкупающей простотой и откровенностью рисует нам все, что происходит у нее в душе в эти минуты – от нежности и нетерпения до тоски и почти отчаяния. А название спектакля по нынешним временам символично – ведь все театры сейчас находятся в ожидании победы над эпидемией, встреч с полными залами, бесперебойными репетициями и гастролями… И сам факт, что фестиваль, несмотря ни на что, осуществился, представив почти 40 спектаклей из более чем двадцати регионов страны,- это говорит о многом, в первую очередь о неизменной актуальности музыкального театра.