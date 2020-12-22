В Самарской области за два года открылись 40 мини-технопарков для детей

ТАСС, 22 декабря. Площадки 40 мини-технопарков для детей открылись в Самарской области за 2 года в рамках нацпроекта "Образование". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства образования Самарской области.

На 2021 год в Самарской области запланировано открытие еще минимум 11 площадок для занятий детей техническим творчеством.

"За 2 года в Самарской области открылись 40 мини-технопарков для школьников. Новые площадки для занятий детей техническим творчеством созданы в Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в рамках нацпроекта "Образование" исключительно за счет средств регионального бюджета", - говорится в сообщении.

Образовательные программы делятся на модули по возрастающей сложности. В каждом мини-технопарке 4 подразделения. Дети могут работать с искусственной реальностью, робототехникой, IT-технологиями, 3D-печатью и другими цифровыми технологиями.

Мини-технопарки представляют собой среду ускоренного развития ребенка по актуальным инженерно-техническим и научно-исследовательским направлениям. "Здесь дети работают с приборами и оборудованием, учатся создавать механизмы своими руками, приобретают нужные навыки, решают (под руководством опытных наставников — представителей бизнеса и промышленности) реальные производственные задачи", - отмечается в сообщении.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.