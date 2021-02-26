Рустам Минниханов провел выездное совещание по строительству автодороги М-12

ТАСС, 26 февраля. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел выездное совещание по вопросам строительства скоростной автомобильной дороги М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань". Совещание прошло на строительной площадке на территории Верхнеуслонского района.

Перед совещанием президент на вертолете совершил облет районов, по которым будет проходить новая трасса. Напомним, что М-12 будет пролегать по территориям Кайбицкого, Апастовского, Верхнеуслонского, Лаишевского и Пестречинского районов. Протяженность автодороги по Республике Татарстан составит 142 км. Новая трасса позволит сократить время поездки из Казани до Москвы почти в два раза: с 12 до 6,5 часа.

О текущем этапе реализации проекта доложил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. "По результатам конкурсных процедур определены подрядные организации на 7 и 8 этапах реализации масштабного проекта. "СК "Автодор" выполнит строительство 7 этапа (км 586 – км 663). На данный момент здесь выполняются работы по разработке грунта, планировке площади, устройству плит временной автодороги, установке столбов освещения", - сообщил Ханифов.

Подрядной организацией на 8 этапе стала "Трансстроймеханизация" (км 663 – км 729 с мостовым переходом через реку Волга). Строители ведут подготовительные работы, строительство временных подъездных дорог, обустройство строительных площадок, выполняются инженерно-геологические изыскания. Начаты работы на мостовом переходе через Волгу.

Минниханов обратил внимание на необходимость учета текущего состояния региональных дорог при организации строительства М-12. Президент поручил предусмотреть мероприятия по усилению конструкций дорожных покрытий с целью недопущения ухудшения их технического состояния, а также обеспечение нормативного состояния по окончанию строительных работ.

Минниханов отметил, что руководством страны поставлена задача построить автодорогу М-12 за 3 года. Обращаясь к строителям, главам районов и руководству отраслевых министерств, Президент РТ призвал жестко следить за выполнением графика строительных работ. "Это уникальный проект, который окажет позитивное влияние на развитие республики. Нам очень нужна эта дорога. Необходимо внимательно придерживаться графика, оперативно решать возникающие вопросы. Построить такой объект за 3 года - очень серьезная задача", - подчеркнул президент.