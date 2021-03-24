К празднованию 1100-летия крещения Алании выпустят монету с изображением княгини Ясыни

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 марта. /ТАСС/. В Северной Осетии к празднованию 1100-летия крещения Алании в 2022 году планируется выпустить монету с изображением аланской княгини Марии Ясыни, супруги князя Всеволода Большое Гнездо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"На данный момент эскиз памятной монеты находится в разработке. Уже известно, что на реверсе памятной монеты "1100-летие крещения Алании" будет изображение княгини Марии Ясыни, представляющее собой фрагмент росписи в храме святого равноапостольного князя Владимира города Владикавказа", - сказал собеседник агентства.

В рамках празднования крещения Алании также идет реставрация храмов и культурных объектов. Реализуются музейные и выставочные проекты. В юбилейном году планируется проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. К знаменательной дате будет выпущена почтовая марка, созданы документальные, художественные и мультипликационные фильмы, изданы книги об истории крещения Алании.

"Память об этом историческом юбилее должна сохраниться и после окончания праздничных мероприятий, чтобы о нем узнали как можно больше людей в России и за ее пределами", - цитирует пресс-служба главу республики Вячеслава Битарова.

Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1 100 лет назад. В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 1100-летия крещения Алании. Утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования, его реализацию предполагается осуществить за период с 2020-го по 2022 год. Всего запланировано 10 мероприятий в рамках культурно-массовых торжеств, просветительской и издательской деятельности и еще 15 - в рамках реализации реставрационных работ объектов культурного наследия.