Липецкие депутаты поддержали усовершенствование мер поддержки российских семей

Липецк, 13 мая. Сегодня состоялась внеочередная сессия регионального парламента. Депутаты рассмотрели и поддержали изменения в федеральное законодательство. Они направлены на реализацию апрельского Послания Владимира Путина в части усовершенствования мер поддержки российских семей. Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию опубликован на официальном сайте главы государства.

"Все новые меры поддержки, предложенные главой государства, это конкретная помощь тем, кто наиболее в этом нуждается. Всего в федеральное законодательство в кратчайшие сроки планируется более 60 поправок по реализации Послания. В том числе эти нововведения должны поднять социальный уровень семей с детьми, которые испытывают материальные трудности. Главная задача регионов - оперативно рассмотреть эти инициативы. Новыми видами финансовой поддержки жители смогут воспользоваться уже летом", - сказал председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

Проект федерального закона предусматривает установление пособия будущим мамам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Такую ежемесячную выплату предлагается ввести для женщин, которые встали на учет после шести недель беременности, в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает региональный прожиточный минимум. Размер пособия составит 50% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения.

Также вводится ежемесячное пособие неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Выплату смогут получать единственные родители или родители, в отношении детей которых на основании судебного решения должна осуществляться выплата алиментов. Изменения коснуться семей, где среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Выплату можно будет получить уже с 1 июля текущего года. Ее размер составит 50% от величины прожиточного минимума для детей, установленного в регионе на дату обращения.

Кроме того, представленным законопроектом увеличивается размер пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка в случае ухода за ребенком в возрасте до семи лет. Этой льготой смогут воспользоваться родители в случае ухода за ребенком во время болезни, вне зависимости от стажа.

Пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов,

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