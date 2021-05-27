В Северной Осетии завершилась "Архитектоника медиапространства Северной и Южной Осетии"

Владикавказ, 27 мая. 26 мая 2021 года во Владикавказе прошла II Международная научно-практическая конференции "Архитектоника медиапространства Северной и Южной Осетии". В конференции приняли участие делегации из Республики Южная Осетия и Кабардино-Балкарской Республики, представители органов власти, средств массовой информации, научных и высших образовательных учреждений Северной Осетии. Организатор форума - Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания при участии Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова.

Конференция открылась пленарным заседанием на тему "Глобальные вызовы, технологии, самоконтроль". Модератором встречи выступила декан факультета журналистики Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова Фатима Хабалова. С основным докладом о деятельности Комитета по печати РСО-Алания в 2020 году к участникам обратился руководитель ведомства Юрий Фидаров, подчеркнув, что, несмотря на трудности, обусловленные сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, ведомству удалось выполнить все взятые на себя обязательства по реализации мероприятий государственных программ развития СМИ, печати и массовых коммуникаций, национально-культурного развития осетинского народа, антинаркотической направленности. Был обеспечен выход в свет 1,6 млн. печатных изданий, обеспечено вещание круглосуточного национального телеканала, подготовлено более 50 ед. тематического контента, обеспечено издание более 40 наименований книг социально-значимой направленности и специальной серии "Аланская библиотека".

Пресс-секретарь главы и правительства РСО-Алания Ольга Дзгоева выступила с приветственным адресом от временно исполняющего обязанности Главы РСО-Алания Сергея Меняйло. "Проведение такого значимого мероприятия - еще один важный шаг в развитии диалога журналистских сообществ Севера и Юга Осетии, а также коллег из других кавказских республик", - говорится в сообщении.

Делегацию Южной Осетии возглавила председатель Государственного комитета информации, связи и массовых коммуникаций Республики Южная Осетия Мария Котаева. Председатель выразила благодарность организаторам мероприятия, передала приветственные слова президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и предложение о проведении следующей международной конференции на территории Южной Осетии.

Председатель Союза журналистов РСО-Алания Тимур Кусов поприветствовал участников конференции от имени регионального отделения Союза журналистов России и отметил потенциал сотрудничества между Северной и Южной Осетией, в том числе посредством таких мероприятий, как проводимая конференция.

"В этом году мы проводим II Международную научно-практическую конференцию, где обсудили подходы работы медиа в условиях глобальных вызовов. 2020 год для всех нас стал испытанием из-за пандемии коронавируса, не исключением стала и отрасль СМИ. Сегодня мы обменялись опытом, обсудили перспективы национальной прессы и традиционной печати. Мы поговорили о вопросах журналисткой этики, о вопросах самоконтроля в век глобальной информатизации", - рассказала автор идеи проведения конференции, заместитель председателя Комитета по печати РСО-Алания Мадина Габалова.

Перед конференцией прошло открытие фотовыставки репортажной съемки, которую презентовали фотохудожники Константин Фарниев и Татьяна Шехаданова.

На обсуждение конференции были вынесены такие проблемы, как работа СМИ в условиях глобальной пандемии, журналистская этика, роль журналиста и его ответственность в формировании объективной реальности, феномен "Fake News", СМИ в социальных сетях и другое. Было уделено особое внимание роли национальных СМИ в вопросах сохранения национальных языков субъектов Российской Федерации.

По окончании деловой части конференции был организован товарищеский футбольный матч между журналистами Северной и Южной Осетии и торжественный ужин.