Ивановская облдума расширила возможности квотирования рабочих мест для инвалидов

ИВАНОВО, 28 мая. /ТАСС/. Депутаты Ивановской областной думы в ходе прошедшей в четверг парламентской сессии внесли поправки в региональное законодательство, которые позволят работодателям для соблюдении квот для трудоустройства инвалидов использовать арендованные рабочие места. Об этом сообщила пресс-служба областной думы.

"В соответствии с действующим законодательством гарантии трудовой занятости предоставляются инвалидам путем установления в организациях квоты для приема их на работу. Внесенными изменениями устанавливается возможность трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья на рабочее место, арендованное у другого работодателя", - говорится в сообщении.

Поправки внесены в региональный закон "О квотировании рабочих мест для инвалидов".

В ходе сессии перед депутатами также выступила с докладом о работе в 2020 году региональный уполномоченный по правам ребенка Татьяна Океанская. Спикер областной думы Марина Дмитриева отметила плодотворное взаимодействие парламента с детским омбудсменом, а также подчеркнула, что до начала детской оздоровительной кампании остались считанные дни, и вопросы соблюдения прав ребенка в этот период будут на особом контроле депутатов, сообщает пресс-служба.

Парламентарии также высказались в поддержку проекта федерального закона, разрешающего использовать для лечения детей в рамках ОМС противоопухолевые препараты, в инструкциях к которым нет указаний на возможность их применения для лечения детей, но которые при этом включены в клинические рекомендации или назначены врачебной комиссией.

Среди других принятых на сессии решений - освобождение от налога на имущество муниципальных образовательных и спортивных учреждений, введенных в эксплуатацию не ранее 2019 года. По словам Марины Дмитриевой, эта мера призвана обеспечить сбалансированность местных бюджетов. Кроме того, для предотвращения роста тарифов установлена налоговая льгота для нескольких объектов водоснабжения и водоотведения, модернизированных в рамках госпрограмм. Также депутаты ввели административную ответственность за складирование мусора вне специально отведенных мест.