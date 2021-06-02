На реализацию проекта "Детское пространство" в Ивановской области направят 22 млн рублей

ИВАНОВО, 2 июня. /ТАСС/. На проект по созданию спортивно-игровой инфраструктуры в дошкольных учреждениях "Детское пространство", который реализуется в Ивановской области, выделено 22 млн рублей. Об этом журналистам в среду сообщила председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева, которая посетила первую открывшуюся в рамках проекта площадку на территории Тейковского сада №5.

"Проект "Детское пространство" инициирован депутатами регионального парламента. На его реализацию в областном бюджете текущего года парламентарии предусмотрели 22 млн рублей. Участниками проекта стали 20 дошкольных организаций", — пояснила Дмитриева.

Она уточнила, что в настоящее время на территории Ивановской области работают 364 муниципальных детских сада и около 70% из них построены в 50-70-х годах прошлого века, поэтому не имеют материально-технической базы, соответствующей современной модели дошкольного воспитания. Тейковский сад №5 стал первым учреждением, где работы в рамках проекта уже завершились. На территории дошкольного учреждения создана многофункциональная площадка с износостойким и безопасным покрытием, оснащенная спортивно-игровыми элементами.

По словам спикера парламента, государственные образовательные стандарты предусматривают создание условий для полноценного и всестороннего развития личности каждого воспитанника дошкольных учреждений. "Для решения этой задачи необходимо наличие в детских садах современной предметно-развивающей среды", – добавила Дмитриева.