{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новости регионов

Субсидию из бюджета Сахалинской области на питание школьников увеличат

Глава региона Валерий Лимаренко сообщил, что увеличить финансирование на питание детей планируется к 1 сентября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Субсидия из бюджета Сахалинской области, предназначенная на питание детей в школах и детских садах региона, будет увеличена к 1 сентября. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе островного парламента.

"Отвечая на вопрос фракции "Единая Россия" [о необходимости увеличения субсидии на школьное питание], глава региона Валерий Лимаренко сообщил, что к 1 сентября планируется увеличить финансирование на питание детей", - рассказали в облдуме.

На островах субсидия на школьное питание не увеличивалась уже с 2015 года, несмотря на рост цен на продукты. "Группа областных депутатов побывала с рабочими поездками в селах Долинского, Смирныховского, Тымовского, Холмского и Томаринского районов. Во всех школах и детских садах педагоги говорили о такой проблеме, как нехватка средств на питание", - рассказал журналистам депутат облдумы Александр Болотников.

Новости регионов
В Новосибирске готовятся к проведению международного фестиваля актуального театра "Хаос"
В ТАСС (Новосибирск) состоится пресс-конференция о программе фестиваля
Читать полностью