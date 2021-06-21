Субсидию из бюджета Сахалинской области на питание школьников увеличат

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Субсидия из бюджета Сахалинской области, предназначенная на питание детей в школах и детских садах региона, будет увеличена к 1 сентября. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе островного парламента.

"Отвечая на вопрос фракции "Единая Россия" [о необходимости увеличения субсидии на школьное питание], глава региона Валерий Лимаренко сообщил, что к 1 сентября планируется увеличить финансирование на питание детей", - рассказали в облдуме.

На островах субсидия на школьное питание не увеличивалась уже с 2015 года, несмотря на рост цен на продукты. "Группа областных депутатов побывала с рабочими поездками в селах Долинского, Смирныховского, Тымовского, Холмского и Томаринского районов. Во всех школах и детских садах педагоги говорили о такой проблеме, как нехватка средств на питание", - рассказал журналистам депутат облдумы Александр Болотников.