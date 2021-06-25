В Северной Осетии планируют создать единую региональную сетевую компанию

Москва, 25 июня. Под председательством врио Главы РСО-Алания Сергея Меняйло состоялось рабочее совещание с представителями жилищно-коммунального комплекса республики. В мероприятии приняли участие руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления, представители электросетевых организаций, контрольных и надзорных структур.

Основной темой встречи стало обсуждение возможности создания в Северной Осетии единой региональной сетевой компании. Как отметил руководитель республики, инициатива, в первую очередь, нацелена на консолидацию всего электросетевого имущества, находящегося на балансе органов местного самоуправления. В перспективе реализация проекта позволит повысить надежность энергоснабжения, обеспечит стабильное развитие энергетики, а главное - позволит вывести комплекс на качественно новый уровень.

"Мы принципиально говорим о том, что только централизация сетей приведет к выравниваю тарифа и поможет сделать этот тариф просматриваемым в долгосрочной перспективе, а также поможет проработать программу модернизации сетей, повысить их надежность. Для реализации обозначенных мероприятий нам также предстоит грамотно подготовить механизм плановой передачи электросетевого имущества в будущую единую организацию - будь то региональная компания или Россети. Главная задача - обеспечить бесперебойное подключение для наших потребителей", - подчеркнул Сергей Меняйло.

По словам руководителя региона, для развития необходима инветспрограмма, которая позволит республике планировать развитие электросетевого хозяйства и контролировать тариф на электроэнергию.

По итогам совещания Сергей Меняйло поручил профильным министерствам и ведомствам доработать план мероприятий с указанием конкретных сроков исполнения и ответственных лиц.

Ранее врио Главы РСО-Алания провел рабочую встречу с исполняющим обязанности генерального директора "Россети Северный Кавказ" Романом Левченко. Стороны обсудили долги республиканских жилищно-коммунальных предприятий перед группой "Россети", платежную дисциплину проблемных категорий потребителей электроэнергии, тарифную политику в республике, а также реализацию программы "Умные сети". На встрече также поднимался вопрос консолидации сетей, которая позволит проработать программу модернизации и повышения надежности электросетевого хозяйства.