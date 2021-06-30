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В Новосибирске пройдет конференция о Сельскохозяйственном сезоне-2021 в регионе

В ТАСС (Новосибирск) 1 июля состоится пресс-конференция о том, как проходит текущий сельскохозяйственный сезон

Новосибирск, 30 июня. В ТАСС (Новосибирск) 1 июля в 13:00 (нск) состоится пресс-конференция о том, как проходит текущий сельскохозяйственный сезон в Новосибирской области.

Об итогах посевной кампании, влиянии погодных условий на посевы, темпах обновления сельхозтехники, а также о государственной поддержке крестьян расскажет заместитель председателя правительства Новосибирской области, глава регионального министерства сельского хозяйства Евгений Лещенко.

Пресс-центр ТАСС открыт для журналистов в обычном режиме. Просьба соблюдать установленные эпидемиологические требования, пользоваться медицинскими масками и перчатками.

Трансляция пресс-конференции доступна на странице данного анонса в разделе пресс-центра на сайте ТАСС и в группе пресс-центра ТАСС на Facebook.

Вопросы спикерам принимаются в чате пресс-центра в приложении WhatsApp.                                   

Справки и аккредитация: +7 (383) 349-99-50, +7 (965) 824-24-18, press-sib@tass.

Адрес: Новосибирск, Добролюбова, 2А, 3-й этаж

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