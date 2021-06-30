Сибирская венчурная ярмарка-2021 пройдет в Новосибирске

Новосибирск, 30 июня. В ТАСС (Новосибирск) 1 июля в 14:00 (нск) состоится пресс-конференция о проведении XV Сибирской венчурной ярмарки (16+), которая пройдет в рамках Международного форума технологического развития "Технопром" в Новосибирске.

Об участниках и особенностях ярмарки, а также о дискуссии, которая пройдет в рамках секции "Венчурные инвестиции и трансфер технологий", расскажут заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко и координатор Российского венчурного форума Игорь Гладких (по видеосвязи из Санкт-Петербурга).

Пресс-центр ТАСС открыт для журналистов в обычном режиме. Просьба соблюдать установленные эпидемиологические требования, пользоваться медицинскими масками и перчатками.

Трансляция пресс-конференции будет доступна на странице анонса мероприятия в разделе пресс-центра на сайте ТАСС и в группе пресс-центра ТАСС на Facebook.

Вопросы спикерам принимаются в чате пресс-центра в приложении WhatsApp.

Справки и аккредитация: +7 (383) 349-99-50, +7 (965) 824-24-18, press-sib@tass.

Адрес: Новосибирск, Добролюбова, 2А, 3-й этаж