В Беслане до 2025 года построят станцию "скорой", музыкальную и художественную школу

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 июля. /ТАСС/. Станцию скорой медицинской помощи, мемориальный комплекс "Город Ангелов", художественную и музыкальную школу, станцию юных техников и натуралистов построят в Беслане (Северная Осетия) до 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания врио главы региона Сергея Меняйло и помощника президента России Максима Орешкина.

"Стороны коснулись и текущей работы по реализации генерального плана города Беслана в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина. До 2025 года планируется строительство станции скорой медицинской помощи, Мемориального комплекса "Город Ангелов", художественной и музыкальной школ, станции юных техников и натуралистов, реконструкция стадиона "Пищевик", городской поликлиники, объектов творчества", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Беслане согласно генплану предусмотрено благоустройство парка, автодорог и объектов ЖКХ.

Сергей Меняйло также отметил, что у Северной Осетии большие возможности для развития туризма, ежегодно спрос на туристические услуги растет. По его словам, в настоящее время необходимо разработать значительный комплекс мер, чтобы вывести отрасль на новый уровень. Участники встречи отметили, что создание нормативно-правовой базы в этой сфере позволит региону включиться в реализацию федеральной целевой программы развития туризма.

Меняйло и Орешкин также обсудили строительство и реконструкцию социально важных для республики объектов. В частности, речь шла о возведении детского противотуберкулезного стационара, ремонте Республиканского центра пульмонологической помощи в поселке Верхний Фиагдон и реконструкции дворца спорта "Манеж".