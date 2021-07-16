Валерий Малышев: газ придет в удаленные населенные пункты

Ульяновск, 16 июля. Работа ведётся в рамках исполнения послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Глава государства в июне подписал изменения в закон "О газоснабжении в Российской Федерации", предусматривающие бесплатное проведение газопроводов до границ земельных участков граждан в газифицированных населенных пунктах.

Для реализации проекта в Ульяновской области создан региональный штаб под руководством председателя комитета Законодательного Собрания по жилищной политике и коммунальному хозяйству Андрея Седова и и.о. первого заместителя Председателя Правительства Андрея Тюрина. В состав штаба вошли представители профильных министерств, администраций муниципалитетов, газоснабжающей организации. Вопрос стоит на личном контроле главы региона Алексея Русских.

По предварительным расчетам бесплатное подключение к газу до границ участков граждан (догазификация) охватит в Ульяновской области около 9 тыс. домовладений. Для исполнения поручения Президента Владимира Путина и выполнения социальной газификации в Ульяновской области необходимо более 650 млн рублей. Газификация будет вестись на заявительной основе. Жителям предоставят доступ на портал единого оператора газификации, где можно будет оставить заявку. Кроме того, в регионе подписан договор с МФЦ о предоставлении доступа в "Личный кабинет" портала оператора газификации через электронные услуги МФЦ. Пик работ по бесплатному подключению участков к газораспределительным сетям придется на 2022 год.

По словам Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области Валерия Малышева, в настоящий момент перед парламентариями стоит вопрос подготовки необходимых для бесплатной газификации региональных программ и нормативно-правовых документов, а также проведения депутатским корпусом разъяснительной работы с населением по информированию о возможностях догазификации домов.

"Инициатива Президента актуальна для жителей нашей области. У большего количества людей, причем проживающих в основном в сельской местности, появилась возможность уже в самые ближайшие годы пользоваться природным ресурсом. Газ придет в те населенные пункты и домовладения, куда раньше его не проводили из-за удаленности либо непосильной финансовой нагрузки на семейный бюджет", - подчеркнул Валерий Малышев.