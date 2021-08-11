На укрепление берега в северной части Ульяновска добавили 10 млн рублей

Москва, 11 августа. Еще столько же будет выделено на подготовку проектной документации на противооползневые работы на территории Ульяновской области. В целом в результате изменений в государственную программу "Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области" ее финансовое обеспечение в 2021 году вырастет на 21 млн 175 тыс. рублей.

10 августа на заседании комитета по аграрной политике под председательством Вячеслава Ковеля предложенные коррективы в госпрограмму были поддержаны депутатами. Как пояснил и.о. заместителя министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Михаил Загородников, в настоящее время разработана "дорожная карта", первым этапом которой является укрепление волжского склона от Президентского моста до спуска в районе улицы Тухачевского в Ульяновске. Здесь первоочередной задачей является водоотведение в зоне жилых домов (освобождение оползня от влаги).

Это первые шаги по результатам визита в наш регион министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, целью которого стало принятие мер по укреплению береговой линии Волги в Ульяновской области. Напомним, по информации специалистов минприроды Ульяновской области, в данный момент в Ульяновске необходимы инженерные изыскания и разработка проектной документации по противооползневым работам. Ориентировочная стоимость ПСД - 200 млн рублей, ее подготовка должна начаться в 2022 году. Непосредственно противооползневые работы планируется организовать с 2023 года. Предварительно финансирование всех работ оценивается в 15 млрд рублей.

Также комитет одобрил увеличение финансирования на оснащение лесопожарной техникой и оборудованием для охраны лесов от пожаров. На эти цели из федерального бюджета в регион поступил 1 млн 175 тыс. рублей.