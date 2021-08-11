Депутаты обсудили выполнение жилищных программ в регионе

Москва, 11 августа. Переселение граждан из аварийных домов, обеспечение жильем детей-сирот и проблемы долевого строительства обсудили 10 августа на заседании парламентского комитета по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству под председательством Дмитрия Грачева.

По итогам обсуждения на реализацию мероприятий по развитию строительной отрасли в Ульяновской области дополнительно направлено более 800 млн рублей.

По информации министерства строительства и архитектуры Ульяновской области, в рамках нацпроекта "Жилье" в регионе продолжается реализация программы переселения семей из аварийного жилого фонда. На сегодняшний день расселено 10,46 тыс. кв. м, 762 человека переехали в благоустроенные квартиры. По итогам заседания комитета бюджет программы увеличится на 45,9 млн рублей. Планируется, что в 2022-2023 годах благодаря поступлению 568 млн рублей из федерального бюджета досрочно удастся расселить 63 аварийных дома, в которых проживает 1282 человека.

Особое внимание комитет уделил вопросу обеспечения жильем детей-сирот. В этом году власти планируют передать собственникам 216 квартир. Благодаря увеличению финансирования мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот на 88,5 млн рублей будут обеспечены жильем еще 52 человека.

Не менее проблемная тема - решение вопросов обманутых дольщиков. На завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов жилищного строительства дополнительно из регионального бюджета выделено 135 млн рублей. Средства пойдут на достройку трех многоквартирных домов в микрорайоне Юго-Западный.

Подводя итог заседания, председатель комитета подчеркнул, что все обсуждаемые вопросы находятся на парламентском контроле.

"Сегодня мы внесли изменения в государственную программу, направленную на стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области. Дополнительно на эти цели в бюджете региона предусмотрено более 270 млн рублей на переселение из ветхого жилья, решение жилищных проблем детей-сирот и обманутых дольщиков. Задачи стоят серьезные и ответственные - выполнить все, что запланировано, достичь установленных целевых показателей, максимально эффективно использовать бюджетные средства. От этого зависит благополучие граждан", - сказал Дмитрий Грачев.