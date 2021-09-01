Второй корпус школы №22 открыли в микрорайоне "Вересаево" Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сентября. /ТАСС/. Второй корпус школы №22, на строительство и оснащение которого было потрачено более 1,5 млрд рублей, открыли в микрорайоне "Вересаево" Ростова-на-Дону. Об этом в среду сообщает пресс-служба администрации города.

"Это также единственная школа в городе, где есть две столовые: для обучающихся начальных классов на 200 мест и для средних и старших классов на 500 мест, оборудован концертный зал на 950 человек. Уверен, что новая школа станет не только местом обучения, но и центром притяжения для молодежи района", - приводит пресс-служба слова главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко.

В новом здании разместили шесть спортивных залов, компьютерные классы, а также единственную в регионе кибер-арену, где смогут проводить соревнования по киберспорту. Вокруг здания построили футбольное поле, легкоатлетический стадион и 50-ти метровый тир.

"В этой школе развитая спортивная инфраструктура, которой нет аналогов в городе. В новом здании открыли 101-ый спортивный клуб, создали все необходимые условия для занятий самыми разными видами спорта, у детей должна быть возможность не только в комфортном учебном процессе, но и интересном досуге", - цитирует пресс-служба слова заместителя главы администрации города по социальным вопросам Елены Кожуховой.