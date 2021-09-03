{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новости регионов

Расширенная диспансеризация для переболевших ковидом в Новосибирской области

В ТАСС (Новосибирск) состоится пресс-конференция о проведении углубленной диспансеризации перенесших коронавирусную инфекцию жителей Новосибирской области.

Об исследованиях в рамках расширенной диспансеризации, о наиболее распространенных последствиях перенесенного заболевания, о реабилитации переболевших ковидом и категориях населения, которым она будет доступна на бесплатной основе, расскажут заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и главный врач городской поликлиники N29 Альбина Николаева.

Пресс-центр ТАСС открыт для журналистов в обычном режиме. Просим соблюдать установленные эпидемиологические требования, пользоваться медицинскими масками и перчатками.

Трансляция пресс-конференции (12+) доступна на странице анонса на сайте ТАСС и в группе пресс-центра ТАСС на Facebook.

Вопросы спикерам принимаются в чате пресс-центра в приложении WhatsApp.                                 

Справки и аккредитация: +7 (383) 349-99-50, +7 (965) 824-24-18, press-sib@tass.

Адрес: Новосибирск, Добролюбова, 2А, 3-й этаж

Новости регионов
В Новосибирске обсудят нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства"
В ТАСС (Новосибирск) 3 сентября состоится пресс-конференция о подготовке к реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в области
Читать полностью