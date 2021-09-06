Власти Приамурья представили Путину проект канатной дороги между РФ и КНР

ТАСС, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Амурской области представили президенту РФ Владимиру Путину проект первой в мире трансграничной канатной дороги через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. По словам губернатора Василия Орлова, по результатам знакомства с проектом, стоимость оборудования пропускного пункта будет включена в государственную программу, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Амурской области.

Президент РФ в субботу посетил Амурскую области после поездки на Восточный экономический форум во Владивостоке. В его программе были посещение космодрома Восточный, встреча с Орловым и вручение госнаград ликвидаторам последствий региональных природных ЧС.

"Канатная дорога будет готова в конце 2023 года. Проект предполагает создание пункта пропуска, на который должно быть установлено соответствующее оборудование для проверки данных граждан, пересекающих границу, им будет пользоваться пограничная служба. Стоимость этого оборудования составляет порядка 700 млн рублей. Я попросил президента включить эти расходы в государственную программу, он нас поддержал, и эти средства будут выделены", - цитирует пресс-служба области слова Орлова.

Власти Амурской области и группа компаний "Регион" в июле объявили о начале строительства канатной дороги протяженностью 973 м над Амуром между Россией и Китаем. Канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Планируемый ежегодный поток пассажиров к 2024 году составит 1 млн человек.

Кроме того, по информации пресс-службы правительства области, правительство РФ рассмотрит вопрос дополнительного финансирования мероприятий, касающиеся корректировки проекта современного пассажирского терминала, концессионное соглашение о строительстве которого уже подписано. "Инвестор просит скорректировать параметры строящейся взлетно-посадочной полосы - добавить несколько перронов для стоянки самолетов и немного расширить обочины, чтобы можно было принимать все типы судов", - сообщила пресс-служба правительства.

В ходе встречи с Орловым, президент поддержал выделение средств из федерального бюджета на мероприятия, направленные на завершение берегоукрепления участков набережной Благовещенска, а также строительство родильного дома также в Благовещенске.