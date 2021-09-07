В Почепском районе введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод

ТАСС, 7 сентября. 6 сентября в деревне Рудня Почепского района состоялся ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода д. Кожемяки - п. Семки - д. Рудня и подключение первых потребителей.

Участниками мероприятия стали первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, Губернатор Брянской области Александр Богомаз, заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз" Юрий Пахомовский, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы РФ Николай Валуев, главный врач Брянской городской поликлиники № 1, председатель общественного Совета при главе города Брянска Ирина Агафонова, эксперт площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко, генеральный директор АО "Газпром газораспределение Брянск" Евгений Баранов, заместители Губернатора Брянской области Юрий Филипенко, Сергей Тимошенко, врио заместителя Губернатора Брянской области Татьяна Кулешова, председатель комитета по промышленности, строительству, связи, предпринимательству и собственности Брянской областной Думы Сергей Антошин, Герой России, председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Александр Постоялко.

В России принят закон о бесплатной газификации. Поручения Президента РФ Владимира Путина по итогам Послания Федеральному Собранию предусматривают бесплатную газификацию домов, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов. Догазификация должна продлиться до 2023 года.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации отметил: "Приход газа - это действительно праздничное событие. Программа социальной догазификации, которая сейчас реализуется по всей стране, это еще и вопрос справедливости. Есть много населенных пунктов в стране, где внутри даже одного поселка одна сторона улицы газифицирована, а другая нет. Тем более, когда труба магистральная находится на расстоянии менее 200 м. Чтобы эту несправедливость устранить, запущена амбициозная программа социальной догазификации наших населенных пунктов. Всего по всей стране до конца 2022 года будет догазифицировано около 4 млн домовладений. Половина из них находится как раз на удалении менее 200 м от существующей газовой трубы.

По Брянской области планируется догазифицировать порядка 49 тыс. домовладений в почти 1900 населенных пунктах. Задача, которую поставил Президент, без сомнения, будет выполнена. Подведение газа до границы земельного участка должно быть и будет бесплатно для граждан. Что дальше? До самого дома необходимо проложить трубу, купить минимально необходимый набор оборудования - котел, газоанализатор, саму плиту. Стоимость этого минимально необходимого набора будет стандартизирована по всей стране. Независимо от того, в каком регионе и населенном пункте гражданин России проживает. Это, по оценкам Газпрома и исходя из того оборудования, которое представлено на выставке, порядка 40 тыс. рублей.

Уже в 32 регионах РФ на законодательном уровне принято решение по отдельным категориям граждан, к которым относятся многодетные семьи; семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, ветераны Великой Отечественной войны, отдельные категории ветеранов труда, отдельные категории пенсионеров. Эти затраты берет на себя государство в разных пропорциях. Для каких-то категорий - 100-процентная компенсация, для каких-то - 75, 50, 25 процентов. Уверен, что такие решения в самое ближайшее время будут приняты по всей стране, и для особо нуждающихся категорий это будет либо льгота, либо абсолютно бесплатно. Но аксиома одна: подведение самой трубы до границы земельного участка бесплатно для всех.

Президент объявил о программе социальной догазификации 21 апреля. С 21 апреля "Газпром", Правительство Российской Федерации разрабатывали необходимый пакет документов, положение, принимали саму программу. Многие наши граждане с 21 апреля и до того как программа была принята, подводили газ за свой счет. Принципиальное решение принято: им будет компенсировано 100 процентов затрат, то есть средства будут возращены. Это тоже немаловажное решение.

Хотел бы еще раз, завершая свое выступление, поздравить вас с этим праздником, отдельно поблагодарить руководство компании "Газпром" и лично Алексея Борисовича Миллера. Без его активной и принципиальной позиции эта программа была бы невозможна. Уровню догазификации в Брянской области можно позавидовать. Я сам из Псковской области, там намного ниже этот процент.

До 2024 года все, что технически возможно догазифицировать на территории региона, будет газифицировано. Это не только жилье, домовладения, объекты социальной сферы, но и самое важное для Брянщины - объекты агропромышленного комплекса, без чего земля никогда не развивалась и развиваться не сможет. Поэтому еще раз всех с праздником! И Александру Васильевичу Богомазу - огромное спасибо! Знаю, какое внимание он уделяет газификации".

Александр Богомаз поздравил жителей деревни Рудня с этим знаковым событием: "Дорогие земляки! Как и что будет делаться, Андрей Анатольевич вам рассказал. Я уверен, те задачи по оформлению и выделению средств, которые необходимо будет выполнить на Брянской земле, мы совместно с руководством "Газпром межрегионгаз Брянск" выполним!"

Заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз" Юрий Пахомовский подчеркнул: "Этот газопровод, который строился силами заказчика в лице ООО "Газпром межрегионгаз", был построен всего лишь за один месяц, а протяженность его - четыре километра! Буквально за месяц мы провели газ от Кожемяк до Рудни и сегодня подключаем конечных потребителей. Все это благодаря программе развития газоснабжения и газификации 2021-2025, которую подписали Алексей Борисович Миллер и Александр Васильевич Богомаз в прошлом году. По этой программе "Газпром" будет вкладывать в течение этого периода еще 171,9 млн рублей, а Брянская область параллельно с этим вложит более 90 млн рублей. Это взаимодействие с властью помогает нам провести газопровод и дать голубое топливо во многие отдаленные и такие маленькие, как Рудня, населенные пункты Брянщины.

Президент дал нам поручение, и сегодня ПАО "Газпром" занимается этой большой работой почти во всех регионах Российской Федерации, где есть возможность подключить домовладения к газу. Как сказал Андрей Анатольевич, это почти 4 млн домовладений потенциально возможного подключения. Только в вашем Почепском районе эта цифра составляет почти 1200 домовладений. Мы будем очень рады если каждый, даже самый маленький населенный пункт на Брянщине получит голубое топливо!"

Первыми долгожданный подарок получили жители деревни Рудня Дарья и Николай Самородовы - они пригласили к себе в гости, чтобы угостить пирогами, испеченными уже в современной духовке. Самородовы подали заявку на газификацию в августе. Дом площадью почти 80 кв. м построен несколько десятков лет назад, отапливался дровами. Были проведены строительно-монтажные работы, подключены сеть газопотребления и газоиспользующее оборудование.

Межпоселковый газопровод д. Кожемяки - п. Семки - д. Рудня Почепского района Брянской области построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Брянской области ПАО "Газпром" на 2021-2025 годы. Длина газопровода - 3,8 км, объект создает условия для газификации 25 домовладений. Непосредственно в Рудне расположено 23 домовладения. Заявки на технологическое присоединение подали 15 потребителей, заключены 15 договоров, выполнен монтаж внутридомового оборудования в 11 домовладениях. В п. Семки находится два домовладения, их планируется газифицировать до конца года. В настоящее время в поселениях ведется прокладка газопроводов-вводов до границ земельных участков домовладений, прокладка сетей и монтаж газового оборудования внутри участков.

Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и Губернатор Брянской области Александр Богомаз в августе 2020 года подписали Программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" запланированы в объеме 171,9 млн рублей.

Компания планирует построить на территории региона восемь межпоселковых газопроводов общей длиной около 17 км и провести техническое перевооружение шести газораспределительных станций. В результате будут созданы условия для газификации 10 населенных пунктов в восьми районах области - Выгоничском, Жуковском, Карачевском, Клетнянском, Мглинском, Почепском, Суражском и Унечском.

По предварительным данным, в Программу догазификации Брянской области попадает 49,734 тыс. негазифицированных домовладений в 1,22 тыс. населенных пунктах. В общей сложности в регионе подано около 2 тыс. заявок на догазификацию. Непосредственно в Почепском районе в программу догазификации попадают 2,104 тыс. домовладения в 89 населенных пунктах. Подано 69 заявок.

Проведена большая работа по инвентаризации негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах региона. На основании данной работы и в соответствии с поданными заявлениями граждан на догазификацию Губернатором Брянской области Александром Васильевичем Богомазом утвержден сводный план-график газификации Брянской области, в который на сегодняшний день включена 1,261 тыс. заявка от населения на газификацию.

Данный план-график предусматривает проведение работ по догазификации в 2021 году 179 домовладений, в 2022 году - 1,082 тыс. домовладений. В случае поступления новых заявлений от жителей Брянской области они в обязательном порядке будут рассмотрены.

Заявление на догазификацию можно подать во всех сельских и районных администрациях, в ближайшем отделении АО "Газпром газораспределение Брянск", заявки принимают в МФЦ, а с сентября доступна возможность подать заявление через портал Госуслуг или с помощью единого портала единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ".