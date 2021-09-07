В Почепе открыли ледовый дворец "Лидер"

ТАСС, 7 сентября. Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Турчак и Губернатор Брянской области Александр Богомаз 6 сентября приняли участие в церемонии открытия ледового дворца в Почепе.

Участниками мероприятия стали председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы РФ Николай Валуев, главный врач Брянской городской поликлиники № 1, председатель общественного Совета при главе города Брянска Ирина Агафонова, эксперт площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко, заместители Губернатора Брянской области Юрий Филипенко, Сергей Тимошенко, врио заместителя Губернатора Брянской области Николай Лучкин, председатель комитета по промышленности, строительству, связи, предпринимательству и собственности Брянской областной Думы Сергей Антошин, Герой России, председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Александр Постоялко.

"От всей души поздравляю вас с праздником спорта, с открытием ледового дворца! Это только один из пяти ледовых дворцов, которые открываются в этом году в Брянской области. Я хочу отметить особое внимание Александра Васильевича Богомаза к спорту, к развитию физической культуры в регионе, когда новые спортивные объекты становятся местами притяжения для жителей всего района. Желаю спортсменам новых свершений и побед и чтобы спортивных объектов в Брянской области открывалось еще больше", - сказал Турчак.

С приветственным словом обратился Александр Богомаз: "Дорогие земляки, поздравляю вас с этим спортивным праздником! Многие поколения почепчан мечтали о том, чтобы в районе появился ледовый дворец, чтобы можно было кататься на коньках, заниматься фигурным катанием, играть в хоккей и взрослым, и детям. Сегодня эти мечты сбылись, и мы в ближайшие дни откроем еще четыре ледовых дворца - два в Брянске, в Жуковке и Дятькове. Строя новые спортивные объекты, мы выполняем поручение Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина по созданию условий для занятий спортом и воспитания подрастающего поколения. Пусть наши дети растут сильными, крепкими и счастливыми".

Ледовый дворец построен в рамках региональной программы "Развитие физической культуры и спорта Брянской области" за счет средств областного бюджета. (139,7 млн рублей). Здание Дворца спорта состоит из двух блоков: ледовой арены размером 36×63 м с трибунами на 63 зрительских места и административно-бытовых помещений. В день открытия ледового дворца состоялся первый товарищеский хоккейный матч между командами Почепа и Меленска. Почетное право дать старт играм вбросом шайбы в центр поля было предоставлено заместителю председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрею Турчаку.

За шесть лет в Брянской области построено 72 спортивных объекта, 26 из них вводятся в эксплуатацию в этом году. Шесть объектов построено за федеральные средства, 20 объектов - 4 бассейна, 5 ледовых дворцов, 11 футбольных полей - за счет средств областного бюджета. Для привлечения тренерских кадров в регионе действуют меры поддержки молодых специалистов. С 1 июня 2021 года увеличена заработная плата до 57 рублей тренерам, тренерам-преподавателям, работникам государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта и молодым специалистам до 41 тыс. рублей по 14 приоритетным для Брянской области видам спорта.