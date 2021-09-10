Дети коренных народов в Сахалинской области получат дополнительное школьное питание

ТАСС, 10 сентября. Депутаты Сахалинской областной думы приняли в первом чтении законопроект о дополнительной мере поддержки населения, включающий в том числе предоставление дополнительного питания в школах для детей коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе регионального парламента.

"Прошел первое чтение законопроект о дополнительной мере поддержки для населения области. Дети-школьники коренных малочисленных народов Севера будут обеспечены дополнительным питанием в течение всего учебного года", - рассказали в думе. Помимо этого, этим же законопроектом меняются формулы расчетов расходов на обеспечение доступности транспортных услуг для КМНС, организацию профессиональной подготовки национальных кадров для родовых хозяйств и общин, сообщили в пресс-службе.

Сейчас в Сахалинской области бесплатное питание получает большое количество категорий школьников, включая детей коренных малочисленных народов Севера.