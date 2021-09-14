Новый спортивно-оздоровительный комплекс "Спартак" откроют в Брянской области

ТАСС, 14 сентября. Руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе ФС РФ Сергей Неверов, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров и Губернатор Брянской области Александр Богомаз посетили СОК "Спартак" в Фокинском районе Брянска.

В выездном мероприятии приняли участие председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, главный врач Брянской городской поликлиники № 1, председатель общественного Совета при главе города Брянска Ирина Агафонова, эксперт площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко, заместитель губернатора Брянской области Юрий Филипенко, врио заместителя губернатора Брянской области Николай Лучкин, председатель комитета по промышленности, строительству, связи, предпринимательству и собственности Брянской областной Думы Сергей Антошин, Герой Российской Федерации, председатель комитета Брянской областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту Александр Постоялко, глава города Брянска Марина Дбар, глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

На строительство спортивно-оздоровительного комплекса из областного бюджета было выделено 207,2 млн рублей. В бассейне установлена чаша из нержавеющей стали объемом около 500 кубометров. Подобная чаша в Брянской области пока только одна, она может эксплуатироваться дольше обычной. Она превосходит техническими характеристиками бетонные бассейны, облицованные плиткой.

В игровом зале уложено многослойное спортивное покрытие, смонтировано спортивное оборудование: ворота, сетки, кольца. Кроме того, в спортзале выполнено акустическое напыление потолка. Применение такой технологии снизит гулкость и уровень шума в помещении. В самом комплексе смонтирована мощная приточно-вытяжная вентиляция, которая создает благоприятный климат для занятий спортом. Универсальный спортивный зал предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по волейболу, баскетболу, гандболу.

В Брянской области с недавнего времени реализуется региональная межведомственная программы "Плавание для всех". Эта программа является стартом для подготовки спортсменов всероссийского и мирового уровня. В учреждениях образования Брянской области функционируют малые чаши, всего 68, для развития навыков плавания с самого раннего возраста. Для подготовки профессиональных спортсменов в Брянской области работают 11 бассейнов, три из них были построены за последние три года. В текущем году будут сданы еще пять бассейнов. В результате на территории Брянской области будут функционировать 16 бассейнов, восемь из которых были построены за последние три года за счет средств областного бюджета.

За шесть лет в Брянской области построено 72 спортивных объекта, 26 из них вводятся в эксплуатацию в этом году. Шесть объектов построено за федеральные средства, 20 объектов — четыре бассейна, пять ледовых дворцов, 11 футбольных полей — за счет средств областного бюджета. Для привлечения тренерских кадров в регионе действуют меры поддержки молодых специалистов. С 1 июня 2021 года увеличена заработная плата до 57 тыс. рублей тренерам, тренерам-преподавателям, работникам государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта и молодым специалистам до 41 тыс. рублей по 14 приоритетным для Брянской области видам спорта.